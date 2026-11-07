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D'AMICO: "Dopo la sosta speriamo di recuperare tre dei quattro infortunati. Svilar e Dybala? Ci auguriamo di sì"

Interviste Partita
di Matteo Esposito
D'Amico
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Nel prepartita di Roma-Sassuolo, D’Amico è intervenuto ai microfoni di Dazn.
Preoccupano le assenze? Quanti giocatori recupererete dopo la sosta?
«Questa sera si chiude un ciclo duro, nel quale purtroppo abbiamo perso alcuni giocatori. Ci auguriamo di chiudere bene questo ciclo e, dopo la sosta, di riavere tre dei quattro infortunati. Intanto questa sera recuperiamo Koné».
Tra questi che recupereranno ci sono Svilar e Dybala?
«Ci auguriamo di sì».
Ci si aspetta una risposta forte questa sera dopo Manchester?
«Mi aspetto quello che abbiamo sempre fatto, quindi ottime prestazioni come quella di martedì: la solita Roma. Arriviamo dispiaciuti perché abbiamo dimostrato ancora una volta di esprimere un grande calcio per larghi tratti della partita e, secondo me, i risultati contro Real Madrid e Manchester United non rispecchiano davvero quello che abbiamo fatto in campo. Sappiamo che dobbiamo prendere quanto di buono abbiamo fatto e concentrarci su questa partita».
Come vivrà questa sosta con tutti i nazionali convocati: con orgoglio o con un po’ di preoccupazione? Andrà a vedere qualche suo ragazzo dal vivo?
«Siamo sicuramente orgogliosi e contenti che i nostri ragazzi, anche quelli più giovani, abbiano ritrovato la convocazione in prima squadra, come Mora. Pensiamo sempre positivo, quindi nessuna preoccupazione».
Andrà a vedere Italia-Francia?
«Probabilmente sì, vediamo».
Le parole di D'Amico a Sky:
Avere un attaccante esterno in più servirebbe alla squadra per risolvere la criticità delle rimonte?
"Questa è la problematica che a fine mercato abbiamo capito. Ci manca un esterno di gamba, di ripartenza. Cercheremo di farlo a gennaio valutando le opportunità. Cercheremo di dare queste caratteristiche al mister".
Avete avuto un dialogo diretto con la Francia per Koné?
"Parliamo con tutte le nazionali. Oggi Manu rientra, ha fatto una buona settimana. Il mister ha deciso di schierarlo e siamo contenti. E' la nona partita in 28 giorni e con lui dentro abbiamo modo di far recuperare altri che hanno speso tanto in queste partite".
E' mancata esperienza a Manchester?
"Ambienti come quello di Manchester li conoscete. Lo stadio ha spinto tanto ma credo che sia lì che contro il Real, ci hanno mostrato una grande Roma che impone il suo gioco. Contro queste squadre i momenti di difficoltà ci sono. Il rigore penso sia stato più che generoso. Era un momento di difficoltà ma non per questo va concesso un rigore come quello. Sono esperienze comunque importanti per una Roma che dopo 7 anni è tornata in Champions. Serve a tutti noi, compresa la società".
D'AMICO

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