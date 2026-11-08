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Il ds D'Amico: "Manca un esterno, a gennaio vediamo"

La penna degli Altri
di Francesca Altobelli
Gasperini D'Amico
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A gennaio la Roma regalerà (...) un nuovo esterno alto d'attacco: un rinforzo di peso per accentuare la pericolosità offensiva e risolvere il problema delle rimonte nei secondi tempi. A confermare l'obiettivo, il ds giallorosso Tony D’Amico: “Ci manca un esterno di gamba, di ripartenza. Cercheremo di prenderlo a gennaio”.
In cima alla lista dei preferiti restano Gittens del Chelsea, Kvernadze del Frosinone e Endrick del Real Madrid.
(Gasport)

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