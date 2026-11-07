VIDEO - Gasperini versione ballerino: ecco il ballo del tecnico al termine del match vinto contro il Sassuolo

VIDEO - Gasperini versione ballerino: ecco il ballo del tecnico al termine del match vinto contro il SassuoloCampionato
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Instagram, Konè: "Gloria a Dio"
Una grande prova di forza per la Roma, che si impone per 3-0 all'Olimpico contro il Sassuolo prima della sosta per le nazionali. I giallorossi mettono in campo sicurezza e determinazione, chiudendo la...
Roma, 31 gol dopo 11 giornate: ecco quante volte è successo negli ultimi 65 anni
La Roma non smette di segnare. La squadra di Gian Piero Gasperini, con il tris contro il Sassuolo, ha raggiunto 31 reti dopo 11 giornate di Serie A. Un dato straordinario, che vale non solo il miglior...
La Roma non perde da 18 giornate in Serie A
La Roma non perde da 18 giornate in Serie A. Una striscia, al momento, che vale l'ottavo posto in questa speciale classifica. A 30, davanti a tutti, c'è la squadra giallorossa allenata da Liedholm ne...