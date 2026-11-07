VIDEO - Gasperini versione ballerino: ecco il ballo del tecnico al termine del match vinto contro il Sassuolo

La Roma vince e convince, scaccia via la sconfitta di Manchester e continua a viaggiare in campionato. Superato 3-0 il Sassuolo in un match senza storia, in cui i giallorossi hanno dominato in lungo e largo. La Roma va alla sosta con il sorriso e da imbattuta in campionato. Gian Piero Gasperini, al termine del match, rientrando nel tunnel dell'Olimpico è stato protagonista di un simpatico siparietto: il tecnico giallorosso, infatti, ha preso la via degli spogliatoi improvvisando un balletto tutto da ridere.