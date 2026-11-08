Gasperini applaude: "Questa Roma ha personalità, non firmo per il secondo posto"La penna degli Altri
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Stop Mancini, niente Italia. In tredici via con le nazionali
IL TEMPO (GAB.TUR.)- La Roma deve fare i conti con lo stopper Mancini, che salta anche gli impegni dell'Italia. Il difensore giallorosso aveva accusato un problema muscolare al flessore destro nei gio...
Gasp: "Secondo posto? Non so se firmerei"
IL TEMPO - (G.TURCHETTI) La Roma ha reagito, ancora una volta. E Gasperini, per almeno una notte, si gode il secondo posto. «Questa striscia di nove partite in ventisette giorni è stata incredibile. A...
Gasp balla coi lupi
Venghino signori, venghino. Il parco divertimenti della Roma è aperto, (...) con 64.674 spettatori che hanno riempito anche ieri sera l'Olimpico, estasiati nel vedere un altro giro di giostra della ba...