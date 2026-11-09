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Calciomercato Roma: il Frosinone stringe per il rinnovo di Kvernadze. C’è concorrenza per i giallorossi

Mercato
di Francesca Altobelli
Kvernadze
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Il Frosinone si gode il brillante avvio di stagione guidato da Massimiliano Alvini e la vetrina del club ciociaro continua ad attirare l'attenzione delle principali società italiane ed europee. Tra i gioielli finiti sotto i riflettori c'est in primis Giorgi Kvernadze, esterno offensivo georgiano classe 2003 da tempo seguito dai dirigenti giallorossi.
La società giallazzurra sta infatti spingendo per blindare il talento classe 2003 – attualmente in scadenza di contratto nel 2028 – prima delle prossime sessioni di mercato. L'obiettivo della dirigenza è definire un rinnovo contrattuale con un adeguamento d'ingaggio fino a cinque volte superiore a quello attuale. Un passaggio fondamentale che consentirà al Frosinone di trattare un'eventuale cessione a cifre decisamente importanti e da una posizione di forza economica.
La Roma continua a monitorare con grande attenzione l'evoluzione della trattativa e della situazione contrattuale del calciatore. Tuttavia, la corsa all'esterno georgiano si preannuncia particolarmente agguerrita: oltre ai giallorossi, anche il Napoli segue da vicino la situazione. Sondaggi e interessamenti concreti sono arrivati anche da Monaco, Borussia Dortmund, Crystal Palace e Hull City.
Il rinnovo servirebbe al Frosinone per respingere i primi assalti già a gennaio e fissare la base d'asta per l'estate, quando le grandi d'Europa potrebbero scatenare una vera e propria asta.
(Tuttomercatoweb.com)
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