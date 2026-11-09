Totti: "La Roma può sognare lo scudetto con qualche rinforzo. Un ritorno alla Roma? Certe cose si fanno in due"

Totti torna a parlare della Roma, del rapporto con il club e delle prospettive della squadra allenata da Gian Piero Ospite di Shasha Sports in Kuwait, la leggenda giallorossa ha ripercorso la propria carriera, soffermandosi sull'addio a Trigoria, sul possibile ritorno in società e sulle ambizioni della formazione capitolina. Spazio anche ai ricordi del passato, dalla scelta di rifiutare il Real Madrid agli allenatori che hanno segnato il suo percorso. Francescodel rapporto con il club e delle prospettive della squadra allenata da Gian Piero Gasperini , la leggenda giallorossa ha ripercorso la propria carriera, soffermandosi sull'addio a Trigoria, sul possibile ritorno in società e sulle ambizioni della formazione capitolina. Spazio anche ai ricordi del passato, dalla scelta di rifiutare il Real Madrid agli allenatori che hanno segnato il suo percorso.

Il primo argomento è il rapporto con il club, rimasto centrale nella vita di Totti anche dopo la conclusione della sua esperienza in giallorosso. Un legame che, tuttavia, non si è ancora tradotto in un nuovo incarico dirigenziale: «Per me Roma è tutto, soprattutto la Roma intesa come società, oltre che la città. Mi ha dato tantissimo e io ho dato tanto a lei. Per questo, come sapete, dico sempre che certe cose si fanno in due, non da soli».

Sul mancato ritorno, Totti preferisce non alimentare polemiche: «Forse bisognerebbe chiedere ad altre persone per capire i motivi, ma io non mi lamento, non recrimino e non voglio creare alcun tipo di problema. Assolutamente. In questo momento è normale e giusto che le cose vadano così. Loro stanno facendo bene, tutto funziona, la società è in salute, la città è grande e la squadra è molto forte». Resta comunque la convinzione di poter offrire un contributo grazie all'esperienza maturata nel calcio: «È chiaro che figure come noi, che sono state protagoniste per trent'anni nel mondo del calcio, possono dare qualcosa in più anche dall'esterno della società, perché conosciamo questo ambiente e sappiamo come funziona il calcio. Questo è sicuro».

Ripensando agli anni trascorsi nel centro sportivo giallorosso, Totti racconta quanto fosse difficile immaginare una separazione da un luogo frequentato fin da bambino: «È stata casa mia. Ho vissuto lì più tempo di quanto ne abbia trascorso a casa mia. Sono cresciuto lì e ci sono rimasto per oltre trentacinque anni. Ci sono arrivato quando avevo dodici anni. Per me andare a Trigoria era come tornare a casa. Non avrei mai immaginato che un giorno sarebbe arrivato il momento di andare via. Ma il calcio è bello anche per questo: ci sono cose che finiscono». Tra i ricordi più intensi c'è inevitabilmente l'ultima partita all'Olimpico, accompagnata dall'emozione di uno stadio intero: «È stato un giorno storico, speciale. Bellissimo da vivere, ma allo stesso tempo anche doloroso, perché segnava la fine di una carriera, la fine di un sogno. Ho fatto un giro intorno allo stadio e vedevo tutte le persone, dai più piccoli ai più grandi: piangevano tutti. Ho continuato a camminare intorno al campo e sembrava che quel giro non finisse mai, tante erano le emozioni. È davvero difficile descrivere quello che ho provato. Quando vivi momenti così speciali e così belli, alla fine non trovi le parole giuste per raccontarli, per esprimere tutto quello che senti. Credo però che quel giorno tante persone abbiano capito che, purtroppo, era arrivato il momento di dirsi addio. Era finito tutto».

Nel corso dell'intervista si torna anche su una delle decisioni più importanti della sua carriera: rinunciare alla possibilità di trasferirsi al Real Madrid per continuare a indossare la maglia della Roma: «In quel momento, in effetti, qualche dubbio mi è venuto. Ma alla fine, come ho sempre detto, l'amore per Roma, per la città e per il club, che porto nel cuore, mi ha spinto a decidere di restare. Sentivo che fosse giusto, che la scelta migliore fosse rimanere in quella squadra».

Parlando dei tecnici incontrati durante la carriera, Totti riserva un pensiero particolare a Carlo Mazzone, fondamentale nei suoi primi anni tra i professionisti: «Credo che sia stato quello che mi ha aiutato maggiormente a maturare. Mi ha insegnato tante cose sul calcio e soprattutto ha saputo gestirmi quando ero ancora molto giovane». Nel suo percorso hanno avuto un ruolo importante anche Zdeněk Zeman e Luis Enrique. Sul tecnico spagnolo, oggi affermato a livello internazionale, osserva: «All'epoca era giovane e agli inizi della sua carriera. Oggi vediamo quanto sia diventato un allenatore forte e importante per il calcio».

Totti si sofferma poi sulle pressioni vissute da chi, come lui, è cresciuto nella Capitale fino a diventare il simbolo della squadra. Un ruolo che comportava aspettative particolari, dentro e fuori dal campo: «Cambia tutto, assolutamente tutto. Come ho detto prima, è molto difficile vivere in un ambiente in cui tutti si aspettano sempre il 100% da te, pretendono qualcosa in più rispetto agli altri giocatori e ti guardano con occhi diversi. Io sono stato fortunato perché ero il capitano e indossavo la maglia numero dieci, quindi avevo delle responsabilità. Direi che erano almeno tre volte superiori. Essendo nato a Roma e avendo sempre vissuto qui, conoscevo perfettamente l'ambiente, le dinamiche, i movimenti e anche tutto quello che si diceva nei corridoi. Per questo sapevo come comportarmi e come gestire determinate situazioni».

Dal passato al presente, Totti esprime fiducia nel lavoro di Gasperini e nelle possibilità della Roma di competere per traguardi importanti. Per alzare ulteriormente il livello, però, ritiene necessario intervenire sul mercato: «Credo che la Roma abbia grandi possibilità di ottenere risultati molto positivi. Penso che abbia il potenziale per fare qualcosa di importante. Probabilmente servirebbero uno o due innesti per rinforzare la squadra e renderla una vera candidata allo Scudetto, una squadra capace di sognare il campionato. La società sta lavorando molto bene, l'allenatore è un grande tecnico e la squadra, secondo me, è forte. Ma con tre o quattro giocatori di alto livello si potrebbe davvero fare la differenza».

Diverso il discorso per la Champions League, dove secondo Totti occorre un organico ancora più competitivo: «In Champions devi essere più preparato, avere una condizione fisica superiore e una squadra ancora più attrezzata. Devi essere pronto perché affronti avversari che spesso sono più forti di te, sempre competitivi e abituati a giocare a livello europeo».

Un giudizio positivo arriva anche per Donyell Malen, protagonista dell'attacco giallorosso: «Se continua così fa bene sia a lui che alla Roma stessa».

il lavoro di Luciano Spalletti alla Juventus. Totti sottolinea soprattutto le difficoltà incontrate dal tecnico nella gestione di un gruppo condizionato dagli infortuni: «La squadra sta facendo i conti con tante assenze. Spalletti non ha praticamente mai avuto a disposizione tutti i giocatori che avrebbe voluto schierare dal primo minuto. Non è mai riuscito ad avere la rosa al completo. Diventa quindi difficile lavorare sempre con tre o quattro giocatori che magari non sono al 100% della condizione». L'intervista tocca anche. Totti sottolinea soprattutto le difficoltà incontrate dal tecnico nella gestione di un gruppo condizionato dagli infortuni: «La squadra sta facendo i conti con tante assenze. Spalletti non ha praticamente mai avuto a disposizione tutti i giocatori che avrebbe voluto schierare dal primo minuto. Non è mai riuscito ad avere la rosa al completo. Diventa quindi difficile lavorare sempre con tre o quattro giocatori che magari non sono al 100% della condizione».

Guardando al calcio azzurro, Totti descrive una fase di profondo rinnovamento, con l'obiettivo di riportare l'Italia ai livelli più alti: «È una vera e propria rivoluzione. C'è stato un cambiamento profondo nella Nazionale italiana, con un nuovo allenatore, un nuovo presidente e alcuni nuovi giocatori. L'obiettivo principale della Nazionale è tornare a competere con le grandi del calcio mondiale e presentarsi al prossimo Mondiale da protagonista».