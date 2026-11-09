Il gran ballo della Roma

che alla fine di Roma-Sassuolo improvvisa un balletto davanti alla Monte Mario, con un sorrisone grande così. E ce l’ha fatta senza aver raggiunto ancora alcun obiettivo concreto, e qui c’è tempo per capire se alla fine ce la farà anche in questo; ce l’ha fatta, però, a farsi capire definitivamente dai suoi calciatori, questo sì. Ce l’ha fatta a plasmare una squadra a sua immagine e somiglianza. L’immagine di un giovane allenatore di sessantotto anni, ambizioso, visionario, con il solo pensiero di creare una macchina da gol. Ce l’ha fatta Gasperini , con un sorrisone grande così. E ce l’ha fatta senza aver raggiunto ancora alcun obiettivo concreto, e qui c’è tempo per capire se alla fine ce la farà anche in questo;, questo sì. Ce l’ha fatta a plasmare una squadra a sua immagine e somiglianza. L’immagine di un giovane allenatore di sessantotto anni, ambizioso, visionario, con il solo pensiero di creare una macchina da gol.

La sua Roma guarda solo in avanti, finalmente segna con una certa regolarità, cosa che le era mancata nella prima parte della passata stagione, nella quale aveva consolidato maggiormente i meccanismi difensivi, aiutati dalla straordinaria vena di Svilar. Perché, se andiamo a confrontare le due prime undici giornate di quello e questo campionato, scopriamo che i punti non sono tanti in più, alla fine appena tre. Le tre sconfitte del passato campionato, con Torino, Inter e Milan, si sono trasformate nei tre pareggi dell’attuale torneo, ottenuti con Inter, Como e Napoli.

Sono punti, questi, che hanno un peso diverso, specie per come sono arrivati. Lo scorso anno, il vecchio calcio di Gasp lo abbiamo cominciato a vedere da gennaio in poi (con Malen in più), le partite poco esaltanti sono state più di una. Chi non ricorda la sofferenza in quei tre punti arrivati contro il Verona in casa oppure il successo in apertura di campionato contro il Bologna, per non parlare delle vittorie su Parma e Udinese? Successi alla fine meritati, ma mai limpidissimi, o comunque quasi mai spumeggianti. Nelle prime undici di campionato, la Roma non aveva mai segnato più di due reti, in totale - in undici match - ne ha messi a segno appena dodici, meno di uno a partita. Con Dovbyk, Ferguson, con Dybala mezzo e mezzo, del resto non era semplice sfondare, spesso si arrancava, a volte è servito il genio di Dybala, la vena di Soulé oppure qualche guizzo di Wesley. La Roma alla fine perdeva le partite che giocava meglio di quelle che vinceva, quella di San Siro con il Milan è stata emblematica. [...]

Il trend quest’anno è cambiato: la Roma vince e demolisce gli avversari; non perde, al massimo pareggia, sono tre le X fino a questo momento e poi subisce qualcosa di più rispetto al passato (dieci contro cinque), ma la differenza reti è migliore, aiutata dai numerosi gol segnati fino a questo momento, 31. Insomma, si subiva il doppio, ma oggi si segna quasi il triplo. E ti credo che Gasp se la balla. Una metamorfosi che sta lanciando la Roma nelle zone alte della classifica, rendendo quella posizione sicuramente più solida, non claudicante come lo era nel passato campionato, quando si intuiva che sarebbe durata poco.

Gasp ha una squadra nella quale segnano tutti, ma contro due corazzate come Real Madrid e United, subendo sempre rimonte dopo aver dominato. [...] dai difensori agli attaccanti. Ha più cambi veri e pure nelle difficoltà riesce sempre a essere se stessa. Solo in Champions, dove forse ha giocato le sue migliori partite, è uscita sconfitta,, subendo sempre rimonte dopo aver dominato. [...]

La Roma solo in un’occasione, con il Como, non è andata in rete, nelle altre dieci partite ha segnato sempre due o più reti, fino ad arrivare a superare il record che lo stesso Gasp aveva stabilito nel 2019 dalla panchina dell’Atalanta: 30 reti in undici gare. Una in più, qui a Roma. E manca ancora qualcosa là davanti: il tecnico ha cominciato la stagione senza l’esterno alto, inseguito per tutta l’estate, con Dybala sparito dalla sfida con il Real e Pellegrini, di fatto, mai a disposizione. Malen si è ripetuto, Soulé è migliorato. E Mora è già oltre Ferguson e Dovbyk. Eh sì, non ci voleva molto.

Ora Gasp si aspetta solo che la musica non finisca e che si possa continuare a ballare, magari non più da solo.

(Il Messaggero)