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La Capitale corre veloce verso un derby d’alta quota

La penna degli Altri
di Matteo Esposito
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IL TEMPO (T. CARMELLINI) - Mancano ancora quattro giornate (più la sosta per la nazionale in programma il prossimo weekend), poi si giocherà il derby della Capitale: il primo con la tifoseria biancoceleste al gran completo come promesso a inizio stagione (perché Lotito non molla, ma il popolo laziale nemmeno). Una stracittadina che torna a contare per qualcosa e non solo per l’orgoglio delle due tifoserie, in una stagione che vede Lazio e Roma in lotta, con la favoritissima Inter, per vetta e dintorni.
La Roma sabato aveva triturato il Sassuolo di Aquilani all’Olimpico, ieri è toccato alla Lazio affrontare uno scoglio vero: la delicatissima trasferta di Napoli dalla quale è tornata con un punto prezioso. Certo, la banda di Gattuso avrebbe anche potuto vincerla, ma allo stesso tempo quando il Napoli nella ripresa è cresciuto ha rischiato anche di perderla. Ne è uscito un pareggio giusto che dimostra però qualcosa che avevamo scritto nel recente passato: quando la differenza la inizieranno a fare le panchine, la Lazio inevitabilmente pagherà dazio. Il ko di Zaccagni della vigilia ha pesato non poco e l’infortunio di Tavares a partita in corso ha fatto il resto.
Comunque un punto a Napoli non va buttato... mai. Il problema semmai è che l’Inter continua a macinare e la prova di forza contro il Como dei miracoli, ha messo alle spalle in 90 minuti belli tosti tutte le tossine del derby perso contro il Milan.
Restano comunque le due squadre della Capitale le uniche a non aver ancora mai perso una partita di campionato. È uno dei numeri incredibili di questa stagione che vede Lazio e Roma protagoniste assolute. Biancocelesti dopo undici giornate in vetta da soli cosa che non succede dall’anno dello scudetto targato Maestrelli (era la stagione 1973/74): viaggia con la miglior difesa del campionato.
La Roma di Gasperini, che ha invece il miglior attacco a quota 31 gol realizzati, si è ritrovato terza in scia a due punti solo più sotto: in mezzo c’è proprio l’Inter. Non era mai successo che le due squadre della Capitale si ritrovassero entrambe imbattute a questo punto della stagione. Insomma in prospettiva, almeno sulla carta, sarà un grande derby.

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