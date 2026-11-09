La Capitale corre veloce verso un derby d’alta quota

La Capitale corre veloce verso un derby d’alta quotaLa penna degli Altri
Leggi anche
APPENA ARRIVATO
Coppe Europee? Tifa con noi!
Tutti i martedì, mercoledì e giovedì ti aspettiamo da 19trentuno Pizza & Grill, in Via dei Genieri 9, zona EUR Cecchignola, con il nostro menù dedicato alle serate di coppe europee a soli 15 €. La par...
Totti: "La Roma può sognare lo scudetto con qualche rinforzo. Un ritorno alla Roma? Certe cose si fanno in due"
Francesco Totti torna a parlare della Roma, del rapporto con il club e delle prospettive della squadra allenata da Gian Piero Gasperini. Ospite di Shasha Sports in Kuwait, la leggenda giallorossa ha r...
Totti sbarca in Kuwait: il numero 10 giallorosso ospite dello studio di Shasha Sports (VIDEO)
Francesco Totti è arrivato in Kuwait per partecipare allo studio televisivo di Shasha Sports, piattaforma sportiva che segue la Serie A e ospita alcuni dei grandi protagonisti del calcio italiano. La...
Roma Femminile, Oladipo: "La Roma è oggi la mia famiglia. Voglio aiutare altre persone a realizzare i propri sogni"
IL MESSAGGERO - Shukurat Damilola Oladipo, difensore della Roma Femminile, ha concesso un'intervista a Il Messaggero, ripercorrendo il suo arrivo nella Capitale dalla Nigeria e la crescita con la magl...