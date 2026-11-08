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FOTO - Dybala e lo scatto al murale che lo ritrae come supereroe: "Far sorridere un bambino per le strade è una delle cose più belle"

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di Fabio D'Ascanio
Dybala
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Paulo Dybala versione supereroe. Diverse settimane fa, un nuovo murale dell'artista Drugi, ha visto protagonista il numero 21 romanista nei panni di un supereroe mentre viene tenuto in mano da un bambino.
L'argentino si è recato davanti all'opera e ha scattato una foto poi pubblicata sul proprio profilo Instagram. Questo il messaggio della Joya: "Il calcio mi ha regalato tanto. Poter ricambiare facendo sorridere un bambino per le strade è una delle cose più belle!"
Dybala

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