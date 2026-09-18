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VIDEO - Instagram, murale di Drugi per Dybala: "Ogni bambino ha il suo supereroe"

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di MV
venerdì, 18 settembre 2026 alle 11:55
dybaladrugi
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Nuovo murale dedicato a Dybala. L'artista Drugi ha realizzato un murale che vede protagonista Paulo Dybala, ritratto in versione supereroe tra le mani di un bambino felice. Il messaggio che accompagna il post è: "Ogni bambino ha il suo SUPEREROE". 

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