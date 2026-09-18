VIDEO - Instagram, murale di Drugi per Dybala: "Ogni bambino ha il suo supereroe"

La Roma si prepara allo scontro al vertice contro l'Inter. Domani alle 18, allo Stadio Olimpico, i giallorossi di Gian Piero Gasperini affronteranno i nerazzurri di Cristian Chivu: entrambe le squadre...
È stata diramata la lista dei giocatori convocati dall'Olanda per i prossimi impegni. C'è Donyell Malen, assoluto protagonista con la maglia della Roma, alla prima chiamata da parte di Xavi, nuovo com...
Dirigenza della Roma presente in massa ad assistere il match di Under 18 fra Roma e Juventus. Come riferito da Canicchio, sono presenti il direttore sportivo D'Amico, il CEO Galantic, il responsabile...
LR24 – L’arrivo di Roma-Inter, atto principale della 5a giornata, ha riportato in superficie alcuni dei ricordi peggiori di Gasperini, ben nascosti comunque dai risultati conseguiti con straordinaria...
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