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Calciomercato Roma: si valuta l'ingaggio di Darmian. Contatti tra le parti nelle ultime settimane

Mercato
di Fabio D'Ascanio
giovedì, 17 settembre 2026 alle 14:41
Darmian
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La Roma guarda ancora a delle possibili occasioni dal mercato degli svincolati. L'ultima idea, come riportato dal portale, è quella che porta al nome di Matteo Darmian. Il difensore, che ha terminato la sua esperienza all'Inter dopo la scadenza del contratto arrivata lo scorso 30 giugno, è ancora senza squadra. Nelle ultime settimane, si legge, ci sono stati dei contatti tra il club giallorosso e il calciatore classe 1989. Darmian accetterebbe un contratto di un anno a cifre basse e per la Roma potrebbe rappresentare un'occasione per completare la rosa e consegnare a Gasperini un elemento di esperienza e affidabilità. 
Il difensore nei prossimi giorni prenderà la decisione per il suo futuro. Nei giorni scorsi sono arrivare anche delle offerte da Dubai. 
(tuttomercatoweb.com)
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