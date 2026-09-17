Calciomercato Roma: si valuta l'ingaggio di Darmian. Contatti tra le parti nelle ultime settimane

Gian Piero Gasperini si rifà in look in vista del big match di sabato contro l'Inter. Per la sfida al vertice, infatti, il tecnico giallorosso ha deciso di accorciarsi i capelli dal suo barbiere di fi...
Serata di grande festa e allegria a Bari in occasione del Grand Padel Show. Tra una partita e l'altra, le vecchie glorie del calcio si sono ritrovate a cena, regalando un momento di grande intrattenim...
LR24 (A. CIARDI) - Molto più abituata a vincere in Italia, più attrezzata nella rosa, ancora oggi con più personalità nei momenti che contano. L'Inter continua a essere superiore alla Roma, ma ciò non...
Paulo Dybala protagonista in EA Sports FC 27. L'attaccante della Roma è stato scelto da EA Sports come il mentore latino di "The Grounds" per il lancio ufficiale del nuovo capitolo della celebre serie...
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