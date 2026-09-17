Calciomercato Roma: si valuta l'ingaggio di Darmian. Contatti tra le parti nelle ultime settimane

La Roma guarda ancora a delle possibili occasioni dal mercato degli svincolati. L'ultima idea, come riportato dal portale, è quella che porta al nome di Matteo Darmian. Il difensore, che ha terminato la sua esperienza all'Inter dopo la scadenza del contratto arrivata lo scorso 30 giugno, è ancora senza squadra. Nelle ultime settimane, si legge, ci sono stati dei contatti tra il club giallorosso e il calciatore classe 1989. Darmian accetterebbe un contratto di un anno a cifre basse e per la Roma potrebbe rappresentare un'occasione per completare la rosa e consegnare a Gasperini un elemento di esperienza e affidabilità.

Il difensore nei prossimi giorni prenderà la decisione per il suo futuro. Nei giorni scorsi sono arrivare anche delle offerte da Dubai.

(tuttomercatoweb.com)