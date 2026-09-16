Everton in vendita? Le regole UEFA sulle multi-proprietà costringono i Friedkin a prendere una decisione

C'è un tema importante, tirato fuori in queste ore, che riguarda Everton e Roma, le due squadre di proprietà dei Friedkin.

Entrambe le formazioni stanno vivendo, dalla fine della passata annata, dei momenti molto importanti, anche se viene spiegato che non è un motivo di vanto, ma di preoccupazione per il gruppo Friedkin. Ci sono le regole della Uefa che impediscono alle squadre che hanno un solo proprietario di competere nella stessa competizione continentale. La legge dice che la squadra che termina più in basso in classifica viene declassata in Conference League.

Ai Friedkin è stato chiesto di questo possibile scenario e la risposta arrivata era di una "soluzione strutturale" già trovata. Ma dall'Inghilterra viene rivelato che questo al momento non esisterebbe. Quindi la domanda che si pongono dall'altra parte della Manica è per quale club venga meno nel caso un possibile impegno, se per l'Everton o per la Roma. Tutto lascia presagire, comunque, che sia il club inglese che potrebbe essere amministrato da "avvocati indipendenti, per non confliggere con le regole dell'Uefa".

(The Times)