Nazionali: Ndicka convocato dalla Costa D'Avorio

Notte amara per il Milan nella 1ª giornata della fase campionato di Europa League. Allo stadio Giuseppe Meazza, i rossoneri cadono pesantemente per 2 a 0 contro il Benfica, compromettendo subito il ca...
Il Real Madrid ha vinto una partita rocambolesca contro l'Elche valida per la sesta giornata di campionato. Dopo esser andata in vantaggio per 0-2 grazie all'autogol di Dituro e la rete di Mbappé, i b...
La Roma ha iniziato benissimo la fase iniziale di questa stagione, conquistando quattro vittorie consecutive in campionato e un pareggio nella gara d'esordio in Champions League. Grande merito di ques...
Iniziano a delinearsi le convocazioni di Silvio Baldini per l'Under 21. Infatti, il ct azzurro potrà contare, per le partite da giocare contro Armenia e Polonia valide per la qualificazione ai prossim...
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