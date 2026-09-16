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Nazionali: Ndicka convocato dalla Costa D'Avorio

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di R.P.
mercoledì, 16 settembre 2026 alle 17:28
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Oggi Ndicka si è allenato con il resto dei compagni. E intanto è arrivato anche la convocazione da parte della Nazionale ivoriana. Il difensore risponderà alla chiamata di Renard per le partire contro Ghana, Somalia e Camerun. 

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