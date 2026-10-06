Manchester United-Roma: oggi parte la vendita dei biglietti. Tutte le info per l'acquisto

La Champions League della Roma si appresta ad entrare nel vivo. I giallorossi sono attesi da big match contro le migliori squadre d'Europa. E i tifosi della Roma sono pronti a viaggiare con la squadra di Gian Piero Gasperini negli stadi più affascinanti. Tra questi c'è sicuramente l'Old Trafford. Il match contro il Manchester United è in programma il 3 novembre. Ecco tutte le info per l'acquisto dei biglietti.

Saranno disponibili dalle ore 16:00 di martedì 6 ottobre i biglietti di Manchester United-Roma, matchday 4 di Champions League.

Il match è in calendario martedì 3 novembre alle ore 21:00 all'Old Trafford di Manchester.

Modalità di acquisto

La procedura online prevede l’acquisto di un voucher pdf che darà diritto alla ricezione via mail del biglietto valido per l’accesso al settore ospiti dello Stadio Old Trafford di Manchester.

In tutte le fasi di vendita, potrà essere acquistato massimo un biglietto per transazione. Potrete acquistare partendo dalla pagina biglietti del sito asroma.com.

Il biglietto (titolo di accesso per lo stadio, formato Mobile con tecnologia NFC), sarà inviato all’indirizzo mail indicato in fase di acquisto del voucher, entro le ore 18 di lunedì 2 novembre 2026.

Fasi di acquisto voucher su asroma.com

PREVENDITA: riservata ai titolari di Abbonamento Serie A con formula PLUS sottoscritto per la stagione sportiva 2026/27.

Dalle ore 16:00 di martedì 6, alle 18.00 di venerdì 9 ottobre 2026. Per finalizzare l’acquisto dovrà essere inserito, nell’apposito campo di login, il PNR dell’abbonamento PLUS Serie A 26/27 e la data di nascita.

EVENTUALE VENDITA LIBERA: dalle ore 12:00 di lunedì 12, alle ore 18 di giovedì 15 ottobre 2026.

Prima di procedere all’acquisto è obbligatorio creare un account personale MYASR e potrà essere acquistato un solo voucher per transazione ed account.

Informazioni generali

Il voucher ottenuto al termine del processo di acquisto non costituisce il titolo di accesso allo stadio.

Non sarà possibile apportare modifiche al nominativo inserito in fase di acquisto su asroma.com. I dati raccolti in fase di prenotazione saranno trasmessi alle Autorità Italiane e del Regno Unito per motivi di ordine pubblico.

Nella fase di prevendita riservata sarà possibile intestare il biglietto anche ad un nominativo diverso da quello titolare dell’abbonamento.

L’acquisto del biglietto comporta l’integrale accettazione del regolamento d’uso dello Stadio disponibile sul sito web ufficiale del club ospitante, nonché il rispetto del codice di condotta AS Roma disponibile qui.

Per richiedere la prenotazione dei biglietti riservati ai tifosi su sedia a rotelle, è necessario inviare una mail a [email protected] entro e non oltre le ore 18 di giovedì 15 ottobre 2026.

Informazioni dettagliate relative al meeting point e regole di accesso allo stadio saranno comunicate sui canali ufficiali di AS Roma entro lunedì 2 novembre.

(asroma.com)