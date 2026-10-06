Giorgio Rossi, dal 16 ottobre una mostra per ricordare i 55 anni con la Roma dello storico massaggiatore

Giorgio Rossi, storico massaggiatore della Roma e figura indimenticata del mondo giallorosso, sarà ricordato con una mostra dedicata ai suoi 55 anni di storia con il club. L'iniziativa, organizzata dal Roma Club Eur Torrino - Federica Del Poggetto in occasione del 25° anniversario della sua fondazione, si terrà dal 16 al 24 ottobre presso il Centro Culturale Espositivo La Vaccheria, in via Giovanni L’Eltore 35.

L'inaugurazione è prevista per venerdì 16 ottobre alle ore 17:00. Di seguito il comunicato stampa integrale dell'organizzazione:

«In occasione del 25° anniversario della fondazione del Roma Club Eur Torrino - Federica Del Poggetto, tifosi e soci sostenitori dedicano all'indimenticato amico Giorgio Rossi, storico massaggiatore della A.S. Roma, una mostra sui 55 anni di lavoro e amore giallorosso.

GIORGIO ROSSI - 55 ANNI DI STORIA DELL'ASROMA

L'evento si svolgerà dal 16 al 24 Ottobre presso il Centro Culturale Espositivo "La Vaccheria" in Via Giovanni L’Eltore 35, Roma, nei pressi del centro commerciale EUROMA2.

L’amico e fratello giallorosso Giorgio Rossi è stato, per 15 anni e fino al giorno della sua scomparsa, Presidente Onorario del Roma Club Eur Torrino – Federica Del Poggetto.

La sua è stata una presenza costante, autentica e generosa in ogni iniziativa sociale promossa dal Club: dalla continua vicinanza ai piccoli pazienti dell’Ospedale S. Eugenio, alla disponibilità concreta e discreta verso cittadini e tifosi che si trovavano in condizioni di particolare bisogno.

A Giorgio non è mai stato necessario chiedere. La sua amicizia, la sua attenzione e il suo sostegno erano sempre offerti spontaneamente, con quella profonda umiltà e quella proverbiale riservatezza che ne hanno contraddistinto l’intera vita, giallorossa, umana e professionale.

Un modo di essere che non ha mai cercato riconoscimenti, ma che ha lasciato un segno indelebile in tutti coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerlo, di condividere con lui un percorso e di apprezzarne, nel tempo, la straordinaria generosità.

Giorgio è stato, e resterà, un esempio di amicizia, di umanità e di autentica appartenenza ai colori giallorossi.

La mostra ripercorre la sua vita con la Roma dal 1957 al 2012 attraverso una raccolta di foto, articoli e ricordi di varia natura. Nel corso della sua onorata carriera Giorgio ha conosciuto 12 presidenti dell'AS Roma, 26 allenatori, 15 capitani e oltre mille calciatori provenienti da ogni punto della terra, e annovera più di 19 trofei, tra scudetti, coppe, supercoppe e tornei. Giorgio ha accompagnato nella crescita umana e sportiva campioni e capitani del calibro di Losi, De Sisti, Di Bartolomei, Conti, Giannini, Totti e De Rossi.

Nel 2011, su iniziativa del Roma Club Eur Torrino, è stato pubblicato un libro che raccoglie l'intera vita giallorossa di Giorgio attraverso testimonianze e interviste “Il Primo della Fila”, il cui ricavato è stato destinato all'acquisto di beni strumentali per il reparto di pediatria oncologica dell'ospedale S.Eugenio.

Vorremmo ricordarlo e rendergli omaggio alla presenza di tanti suoi amici, atleti, colleghi e tifosi dell’AS Roma, in occasione della cerimonia di apertura e inaugurazione dell’evento, che si terrà presso il Centro Culturale Espositivo “La Vaccheria”, gentilmente messo a disposizione dal IX Municipio di Roma Capitale,

venerdì 16 ottobre alle ore 17:00

L'evento sarà presentato e condotto dalla giornalista RAI Simona Rolandi, vedrà il saluto del presidente del Roma Club Eur Torrino, Enzo Del Poggetto, il saluto di rappresentanti istituzionali e la partecipazione di ex calciatori, amici e personaggi nel mondo dello spettacolo.

All'interno della mostra, per tutti coloro che vorranno assistervi, verrà proiettato il film "Giorgio Rossi Uno di Noi".

L'evento avrà luogo con il patrocinio di ROMA CAPITALE e del Municipio IX, in collaborazione con UTR - Unione Tifosi Romanisti e alla presenza attiva dei Roma Club: A.I.C.S. - Luisa Petrucci - Tevere - Giovani Romanisti, Fonte Laurentina - Polizia Roma Capitale - Martina Verrelli - Regione Lazio - E.N.I. Dino Viola - Lupi Internazionali - Palombara Sabina

Orari di accesso all'area espositiva:

Martedi, Mercoledì e Giovedì: ore 09:00 – 13:00

Venerdì, Sabato e Domenica: ore 09:00 – 19:00

Lunedì chiuso.»