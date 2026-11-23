LR24.IT (A. CIARDI) - Una meravigliosa sensazione. Figlia di una splendida ossessione: la vittoria. Comunque stia andando, vige la calma di chi sa che la Roma ce la farà. Primo tempo al Tardini bruttarello, chiuso comunque con un gol dello sfacciato Malen, già nella scia di Pruzzo, Völler, Balbo, Montella, Batistuta e Dzeko. Non menziono Totti per pudore. Nel secondo tempo, dopo un po' di maquillage tecnico, il gol del Parma, molto simile a quello che l'ultima Atalanta di Gasperini subì a Firenze, a campo aperto, da Kean, che buggerò Hien e si involò. All'epoca i bergamaschi persero. Ieri la Roma ha reagito facendone quattro. Perché la squadra sia così convinta dei suoi mezzi, che non si scompone, e i gol avversari subiti in cosa al match non rappresentano mai la mazzata ferale. Parliamo di campionato, ovviamente. Si intuì sempre a Parma, sei mesi fa. Ma ancora non era di dominio pubblico che quel finale thrilling non erano i titoli di coda, ma l'inizio di un filmone che avrebbe sviscerato la trama dopo l'estate. Fateci caso, i tentativi nell'ultima mezz'ora per rimontare e magari vincere le partite non sono mai caratterizzati dalla frenesia e dalla foga tipiche di chi sa che il tempo sta scorrendo a velocità doppia.

La Roma ragiona, resta lucida, cinica e spietata. Era evidente in pieno agosto, quando la rimonta e il sorpasso sull'Atalanta si materializzarono fra i minuti ottantanove e novantatre. All'Olimpico di Torino, la Roma già stava vincendo, soffrì un po' nel secondo tempo, poi ci pensò Pisilli, oltre il novantesimo, a mettere il sigillo alla seconda vittoria in trasferta. A Napoli rimonta doppia, col piglio di chi sa come si fa. Partita riaperta e pareggiata in quattro minuti quando il doppio svantaggio sembrava letale. Poi Mc Tominay rimise la sua squadra col muso davanti, ma la Roma che non muore mai sei minuti dopo il tre a due riequilibrò definitivamente la partita. Doppio sorpasso al Cagliari, che aveva osato passare in vantaggio a inizio match e poi pareggiare attorno all'ottantesimo. Gol che avrebbe tagliato le gambe al novanta percento delle squadre. Non alla Roma. Non a Mora e Malen, perché la partita finisce quando lo decide la Roma. Ossia quando la Roma è in vantaggio. E poi ieri, col Parma che ha commesso l'errore di svegliare il cane che manco dormiva, riposava, avendo già buttato in porta un pallone nel primo tempo.

La leggerezza dell'essere della Roma di Gasperini, che zompetta smanioso davanti alla panchina, sapendo che i suoi ragazzi sono una potenza di fuoco inaudita. Le gocce anti ansia che i tifosi lasciano nell'armadietto delle medicine di casa, perché sanno che quei rischi difensivi che la squadra corre sono propedeutici per un gioco che consente di avere una fase offensiva atomica. Micidiale.