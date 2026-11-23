La Roma di Gian Piero Gasperini nei banchi di una scuola brasiliana. Il metodo di lavoro del tecnico, non è un segreto, ha rivoluzionato il calcio negli ultimi anni. La scuola brasiliana Pass Ecosystem, che si concentra sulla formazione di nuovi scout e match analyst, ha preso come modello la Roma di Gasperini. Sui loro profili social, infatti, è stato dedicato un post che spiega il metodo di lavoro dell'ex Atalanta sintetizzandolo in tre precise regole. Il metodo di lavoro del tecnico, non è un segreto, ha rivoluzionato il calcio negli ultimi anni. La scuola brasiliana Pass Ecosystem, che si concentra sulla formazione di nuovi scout e match analyst, ha preso come modello la Roma di Gasperini. Sui loro profili social, infatti, è stato dedicato un post che spiega il metodo di lavoro dell'ex Atalanta sintetizzandolo in tre precise regole.

La prima consiste nel descrivere il ruolo e le qualità che si cercano. In questo caso è stato preso l'esempio di Malen: "La Roma aveva bisogno di un attaccante e Gasperini ha elencato cosa voleva dal centravanti: attacco della profondità, controllo in area, conclusione al primo tocco con potenza. Malen aveva giocato principalmente come esterno d'attacco e Gasperini lo ha utilizzato come centravanti". La seconda regola cita: "Costruire una nuova fiducia nel giocatore, sbloccarlo e aspettare il cambiamento". E l'esempio di riferimento è quello di De Ketelaere, considerato un flop prima di arrivare alla corte di Gasperini all'Atalanta.

La terza e ultima regola è: "Il veterano insegna il metodo ai nuovi giocatori". L'esempio perfetto è ovviamente quello di Marten De Roon: "Il suo giocatore più utilizzato di sempre, ora spiega ai giovani calciatori cosa vuole l'allenatore".