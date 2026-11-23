La Roma di Gasperini come esempio in una scuola in Brasile: ecco le tre regole del tecnicoAltre
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Rensch, altro infortunio: stop al flessore sinistro
Devyne Rensch sembrava pronto a tornare a disposizione di Gian Piero Gasperini, ma un nuovo stop ha fermato il laterale olandese. Rensch nel match di Champions League contro il Manchester United è usc...
L'impero del Malen
LR24.IT (A. CIARDI) - Una meravigliosa sensazione. Figlia di una splendida ossessione: la vittoria. Comunque stia andando, vige la calma di chi sa che la Roma ce la farà. Primo tempo al Tardini brutta...
La Serie A è il festival del gol: Roma, Inter, Milan e Juve hanno segnato almeno quattro reti nello stesso turno. È la seconda volta nella storia
La Serie A sembra aver definitivamente cambiato il proprio trend in termini di gol. Si segna tantissimo, con partite sempre aperte e possibili rimonte anche nel finale. La Roma, per ora, è la regina d...