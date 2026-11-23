PSG-ROMA a Nyberg: terzo incrocio con i giallorossi. L'ultima volta in casa del Tottenham. I francesi non hanno mai vinto con il fischietto svedeseFocus
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Rensch, altro infortunio: stop al flessore sinistro
Devyne Rensch sembrava pronto a tornare a disposizione di Gian Piero Gasperini, ma un nuovo stop ha fermato il laterale olandese. Rensch nel match di Champions League contro il Manchester United è usc...
L'impero del Malen
LR24.IT (A. CIARDI) - Una meravigliosa sensazione. Figlia di una splendida ossessione: la vittoria. Comunque stia andando, vige la calma di chi sa che la Roma ce la farà. Primo tempo al Tardini brutta...
La Roma di Gasperini come esempio in una scuola in Brasile: ecco le tre regole del tecnico
La Roma di Gian Piero Gasperini nei banchi di una scuola brasiliana. Il metodo di lavoro del tecnico, non è un segreto, ha rivoluzionato il calcio negli ultimi anni. La scuola brasiliana Pass Ecosyste...