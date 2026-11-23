Una macchina da gol con un pilota che sta infrangendo ogni record. Malen è infatti salito a quota 26 reti in Serie A. Come lui in tutta la storia romanista ce n'è stato solamente uno in grado di segnarne più di 25 in un singolo anno solare. E bisogna andare indietro di ben 66 anni, a Pedro "Piedone" Manfredini, anche lui a quota 26. Considerato che alla fine dell'anno manca ancora un mese è abbastanza credibile credere al sorpasso nonostante Malen abbia saltato le prime tre giornate di quest'anno. Superato anche Totti che era a 23. Inoltre nei top 5 campionati solo Donyell e Raphinha del Barcellona sono riusciti a segnare almeno una tripletta più di una volta. LEGGO (F. BALZANI) - La Roma di Gasperini si prepara per la durissima trasferta col Psg in Champions di mercoledì, ma in campionato si gode un Donyell Malen da urlo e un attacco mai visto in serie A dopo dodici giornate. Il poker rifilato dall'olandese contro il Parma fa lievitare i numeri di un 2026 che sarà ricordato a lungo nella capitale.. Come lui in tutta la storia romanista ce n'è stato solamente uno in grado di segnarne più di 25 in un singolo anno solare. E bisogna andare indietro di ben 66 anni, a Pedro "Piedone" Manfredini, anche lui a quota 26. Considerato che alla fine dell'anno manca ancora un mese è abbastanza credibile credere al sorpasso nonostante Malen abbia saltato le prime tre giornate di quest'anno. Superato anche Totti che era a 23. Inoltre nei top 5 campionati solo Donyell e Raphinha del Barcellona sono riusciti a segnare almeno una tripletta più di una volta.

Altro numero pazzesco: considerando anche la Champions League l'olandese è arrivato in stagione a 21 partecipazioni complessive tra reti (16) e assist (5). Questo vuol dire che l'attaccante della Roma ha fatto meglio di Haaland (14), Kane (18) e Mbappé (20), inseguendo Yamal a quota 25. Il gota del calcio mondiale. E tutto questo a un costo relativamente basso. Facendo un rapido calcolo tra ammortamento e stipendio, Malen è costato 0,43 milioni di euro a gol. Per fare un confronto: Kane è costato al Bayern 1,9 milioni, Mbappé al Real 2,3, Yamal al Barça 0,94, Lautaro all'Inter 1,35.

Merito di re Mida Gasperini che ogni attaccante trasforma in oro e che ora si aspetta un altro Malen dal mercato di gennaio per la fascia sinistra. Ma la Roma devastante di questo inizio stagione non è solo Malen. Perché tra i record da segnalare c'è anche quello di Rodrigo Mora. Solo Pato e Kean avevano segnato a soli 19 anni quattro reti di fila in serie A. Domenica prossima col Monza il portoghese potrebbe quindi diventare il primatista assoluto di questa classifica. Si registrano, infine, incidenti in autostrada sabato poco prima della partita tra ultras della Roma e del Torino (diretti a Napoli). Sono stati danneggiati alcuni van dei granata. Ora la tifoseria rischia un nuovo stop alle trasferte.