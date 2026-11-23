I quattro gol di Malen, i 36 complessivi in campionato, le risposte importanti arrivate dalla panchina nel secondo tempo di Parma: sarebbe bello avere più tempo per godersi i tanti pregi di questa Roma, ma le tempistiche e il fitto calendario impongono agli uomini di Gian Piero Gasperini un immediato switch mentale verso il prossimo impegno. Mercoledì sera, al Parco dei Principi di Parigi, i giallorossi torneranno protagonisti in Champions League contro il PSG di Luis Enrique, una delle squadre più forti al mondo.

Una sfida affascinante ma tremendamente complessa per il valore dell'avversario, per nulla attenuato dagli infortuni di Kvaratskhelia e Doué. [...] E la Roma ha iniziato a pensarci sin da ieri, quando la squadra è tornata in campo per una seduta di scarico dopo la gara del Tardini. [...] Dopo l'allenamento, tutti a casa: appuntamento nel pomeriggio di oggi per una nuova seduta.

Sarà un avvicinamento decisamente diverso rispetto a quello che aveva accompagnato la Roma alla notte di Manchester: in quella circostanza non ci fu ritorno nella Capitale e i giallorossi si allenarono prima a Udine e poi direttamente in Inghilterra.

In questo caso, invece, gli uomini di Gasperini sosterranno la seduta di rifinitura a Trigoria, in programma alle 14.30. Verso le 17 la partenza dall'aeroporto di Fiumicino, con immediato trasferimento verso il Parco dei Principi, dove alle 19.45 il tecnico di Grugliasco parlerà in conferenza stampa, accompagnato da un calciatore.

Rensch e L'esterno olandese ha subito un nuovo stop, stavolta al flessore sinistro. Infine la lieve distorsione rimediata da Svilar a Parma non preoccupa: solo tanto spavento, a Parigi sarà regolarmente in campo. Andando al campo, al netto di una logica e possibile rotazione di alcune pedine (Wesley, Soulé e de Roon tra tutti), rimangono da monitorare le condizioni di Balerdi Svilar . [...]. Infine la lieve distorsione rimediata da Svilar a Parma non preoccupa: solo tanto spavento, a Parigi sarà regolarmente in campo.

(Il Romanista)