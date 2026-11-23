La Roma di Gian Piero Gasperini continua ad abbattersi come una tempesta incontrollabile sui suoi avversari, viaggiando a una media punti e gol difficilmente eguagliabile. In un campionato dove però, va detto, in tante stanno andando forte. L’ultima vittima a farne le spese è stato il Parma, coriaceo e combattivo per un’ora abbondante al Tardini, ma poi steso dalla strapotenza offensiva dei giallorossi trascinati dal bomber Malen. I numeri dell’olandese fanno paura soltanto a leggerli. Dodici gol in dodici giornate (in realtà in undici presenze vista la squalifica in Roma-Genoa), ventisei in ventinove in Serie A e 31 nelle 35 presenze finora collezionate con la Roma. Una media di un gol ogni 85 minuti da quando è arrivato nel nostro campionato, che si abbassa a 62 considerando solo questa stagione. IL TEMPO (L. PES) - Come un uragano. Travolgente, incontenibile, potente., viaggiando a una media punti e gol difficilmente eguagliabile. In un campionato dove però, va detto, in tante stanno andando forte., coriaceo e combattivo per un’ora abbondante al Tardini, ma poi steso dalla strapotenza offensiva dei giallorossi trascinati dal bomber Malen. I numeri dell’olandese fanno paura soltanto a leggerli.(in realtà in undici presenze vista la squalifica in Roma-Genoa),. Una media di un gol ogni 85 minuti da quando è arrivato nel nostro campionato, che si abbassa a 62 considerando solo questa stagione.

Dall’Emilia è tornato col pallone e con un poker che ha messo ancora una volta in mostra tutte le sue qualità: dal controllo e tiro fulminanti della prima marcatura all’opportunismo degli altri due fino alla qualità e la freddezza (al novantesimo) con cui ha scartato il portiere per poi depositare in rete. Tutto facile, almeno per lui, ma la verità è che Bobby ha trovato nella Capitale la sua isola felice, grazie a un allenatore che ha sempre fatto segnare tanto i suoi centravanti, ma che soprattutto, a lui, gli ha ridato quel ruolo da punta che gli mancava terribilmente.

A Parma, per esempio, è arrivato il quinto gol stagionale di Rodrigo Mora, a Roma sta imparando anche l’arte dell’opportunismo. Una crescita graduale ma costante la sua, che fa sentire meno il digiuno di Dybala che non segna da gennaio. Ma scorrendo la classifica marcatori di protagonisti se ne trovano tanti, da Soulé fino ai difensori centrali che tutti insieme hanno segnato già 7 fino a questo momento. Eppure questa Roma non è solo Malen. quattro consecutivo , col portoghese che ci ha preso gusto e che, soprattutto, è sempre al posto giusto al momento giusto. Nel suo repertorio, infatti, ci sono soprattutto reti di mirabile fattura, come ad esempio quella col Sassuolo, maUna crescita graduale ma costante la sua, che fa sentire meno il digiuno di Dybala che non segna da gennaio. Ma scorrendo la classifica marcatori di protagonisti se ne trovano tanti,che tutti insieme hanno segnato già 7 fino a questo momento.

A proposito del diciotto argentino, il suo ingresso in campo, insieme a un Wesley ispiratissimo a destra, ha spaccato letteralmente la partita, dando una marcia diversa a una catena che può regalare davvero tante gioie. Una doppia pescata dalla panchina che racconta tanto della nuova profondità della rosa giallorossa. Ancora corta nella sua globalità, ma con tanti protagonisti in più da sfruttare anche a gara in corso. Non è la prima volta che Gasp la risolve con le sostituzioni, vantaggio che nel calcio contemporaneo può fare davvero la differenza, in particolar modo per una squadra che gioca su tre competizioni.

Non soltanto una questione di gol, insomma, anche perché comunque i giallorossi conservano il dato di terza miglior difesa del campionato e restano imbattuti. Una maturità che consente di sognare in grande per una squadra sempre più a immagine e somiglianza del proprio allenatore.