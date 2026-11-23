l 5-1 di Parma, quarto successo consecutivo in Serie A, ha confermato una squadra capace di cambiare marcia e travolgere gli avversari. Ma la Champions, fin qui, ha raccontato un'altra storia. Non tanto per il gioco, quanto per i risultati: contro La Roma arriva a Parigi con due sensazioni opposte: l'entusiasmo di un campionato in cui tutto sembra possibile e il bisogno di dare peso europeo alla propria forza. Ie travolgere gli avversari. Ma la Champions, fin qui, ha raccontato un'altra storia. Non tanto per il gioco, quanto per i risultati: contro Real Madrid Manchester United i giallorossi hanno accarezzato l'impresa, salvo lasciarsi rimontare. Sei punti volati via, che ora pesano nella corsa ai playoff.

Una trasferta proibitiva e affascinante: giocare in casa dei campioni è il premio per essere tornati nell'élite del calcio europeo, ma anche un esame che non ammette distrazioni. Il Psg arriva da 12 vittorie consecutive, con 40 gol fatti, di cui 20 in Champions League contro Barcellona, City, Villarreal e Slovan. Ma ha perso due pezzi enormi, Kvaratskhelia e Doué, entrambi fermati da gravi infortuni al ginocchio. Assenze che non ridimensionano l'impresa che attende i giallorossi. [...] Per recuperarli c'è da attraversare uno degli stadi meno ospitali d'Europa. Mercoledì, al Parco dei Principi, ad aspettare Gasperini ci sarà il Paris Saint-Germain di Luis Enrique, vincitore delle ultime due Champions League , ma anche un esame che non ammette distrazioni.Ma ha perso due pezzi enormi, Kvaratskhelia e Doué, entrambi fermati da gravi infortuni al ginocchio. Assenze che non ridimensionano l'impresa che attende i giallorossi. [...]

La Roma dovrà provarci senza farsi schiacciare dal nome dell'avversario. In campionato ha imparato a imporre la propria partita, ad accelerare quando si apre uno spiraglio; contro Real e United ha dimostrato di poter ferire le grandi, ma non ancora di saperle battere. Parigi offre un'altra possibilità per convertire gli applausi in punti.

Poi c'è Donyell Malen, che nelle ultime settimane sembra giocare una gara a parte. A Parma ha segnato quattro gol, trascinando la goleada. In Serie A è il simbolo di una Roma senza paura. Anche in Champions ha già lasciato il segno: doppietta al Real Madrid, rete al Manchester United. Tre gol, due sconfitte. Il paradosso personale dell'olandese coincide con quello della squadra: segnare non è bastato. Al Parco dei Principi Malen sogna la rete che cambi anche il risultato finale. [...]

La spedizione comincerà domani a Trigoria, con la rifinitura fissata alle 14.30. Poi il volo per Parigi e, alle 19.45, la conferenza stampa di Gasperini al Parco dei Principi. Il resto spetterà al campo.

(La Repubblica)