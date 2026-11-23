Champions, la Roma vola a Parigi per accelerare anche in EuropaLa penna degli Altri
Leggi anche
APPENA ARRIVATO
Coppe Europee? Tifa con noi!
Tutti i martedì, mercoledì e giovedì ti aspettiamo da 19trentuno Pizza & Grill, in Via dei Genieri 9, zona EUR Cecchignola, con il nostro menù dedicato alle serate di coppe europee a soli 15 €. La par...
IL PUNTO DEL LUNEDÌ - CARMELLINI: "La Capitale una spanna avanti a tutti" - ZAZZARONI: "Il gioco e lo spirito accomunano Roma e Lazio"
La Roma continua a sognare dopo il 5-1 di Parma e resta a due punti dalla Lazio capolista. La Capitale occupa i primi due posti della Serie A, con i giallorossi di Gian Piero Gasperini miglior attacco...
Verso la Champions, Svilar non preoccupa. Balerdi da valutare, Rensch è di nuovo ko
I quattro gol di Malen, i 36 complessivi in campionato, le risposte importanti arrivate dalla panchina nel secondo tempo di Parma: sarebbe bello avere più tempo per godersi i tanti pregi di questa Rom...
Dilemma parigino: più sostanza o fantasia? De Roon sfida Dybala per un posto da titolare
Non c'è tempo per festeggiare, non almeno per Gasperini che sta studiando tutte le contromisure possibili e inimmaginabili per arginare mercoledì la super potenza Psg. È una sfida tra due vere e propr...