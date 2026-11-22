Donyell Malen è inarrestabile e la Roma continua a volare a suon di gol firmati dall'olandese. Chiaramente c'è anche la mano di Gian Piero Malen in un'autentica macchina da gol. 26 reti in Serie A, 31 complessive in 35 presenze totali. Numeri da capogiro, che testimoniano l'intesa totale tra l'ex Aston Villa e l'allenatore di Grugliasco. è inarrestabile e la Roma continua a volare a suon di gol firmati dall'olandese. Chiaramente c'è anche la mano di Gian Piero Gasperini : il tecnico ha trasformato. Numeri da capogiro, che testimoniano l'intesa totale tra l'ex Aston Villa e l'allenatore di Grugliasco.

Malen è l'attaccante con una media gol più alta in assoluto tra quelli allenati da Gasperini in Serie A: una rete ogni 85 minuti giocati. Al secondo posto c'è Retegui, con un gol ogni 96 minuti. Completa il podio Muriel, un gol ogni 105 minuti.

Ma non solo, perché Gasperini è l'allenatore con cui Malen ha segnato di più in carriera nonostante non sia passato nemmeno un anno dal suo arrivo nella Capitale. Superato, infatti, lo score che risale ai tempi del PSV, quando Malen sotto la gestione di Van Bommel realizzò 28 reti ma in 67 presenze.