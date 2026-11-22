Maxima Roma per Francesco Totti. La leggenda giallorossa, advisor della società capitolina di basket, ha seguito direttamente dal Palazzo dello Sport la sfida contro Treviso vinta per 108 a 91 dalla compagine capitolina. Domenica al seguito della. La leggenda giallorossa, advisor della società capitolina di basket, ha seguito direttamente dal Palazzo dello Sport la sfida contro Treviso vinta per 108 a 91 dalla compagine capitolina.

Con un post su Instagram, la società ha dato così il bentornato a Totti: "Bentornato a casa, Capitano". Inoltre, l'ex numero 10 ha avuto anche un incontro con la campionessa paralimpica Bepe Vio.