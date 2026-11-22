La Roma travolge il Parma per 5-1 grazie al poker di Donyell Malen e alla rete di Rodrigo Mora , restando a due punti dalla Lazio capolista e scavalcando momentaneamente l'Inter. Sulle colonne dei quotidiani si analizzano i numeri impressionanti della squadra di Gian Piero Gasperini e le prospettive nella corsa scudetto.

"La gara di Parma, intanto, ha indicato una strada: vanno presi altri Malen", scrive Mimmo Ferretti, soffermandosi sul mercato di gennaio. Per Alessandro Bocci i giallorossi rappresentano la principale antagonista dell'Inter, mentre Stefano Agresti guarda già al derby del 13 dicembre: "In estate nessuno avrebbe mai immaginato che avrebbe potuto essere un derby da scudetto, o quasi".

Ecco i commenti di alcuni degli opinionisti più importanti della stampa, pubblicati sulle colonne dei quotidiani oggi in edicola.

TIZIANO CARMELLINI – IL TEMPO

È arrivato il momento di abbandonare la scaramanzia e iniziare a fare i conti con la Lazio che a un terzo del campionato continua a viaggiare da sola in vetta alla serie A contro tutto e tutti. Contro la scaramanzia appunto (perché incredibilmente c'è chi ancora fa i conti per la salvezza), contro un ambiente che vede sempre i tifosi da una parte e il presidente (imperterrito sulle sue posizioni, non molla nulla e di "aprire" non ne vuole sapere) dall'altra e contro le rivali che, seppur sulla carta più accreditate, sono di nuovo costrette a inseguire. Anche ieri prova di crescita, tre a zero senza replica al Lecce di Di Francesco, nonostante qualche assenza pesante e alcune pedine non al top. Altro che cammino a fari spenti, la Lazio viaggia con una media da record: ha vinto dieci delle dodici partite giocate finora, ne ha pareggiate due ed è l'unica squadra di serie A insieme proprio alla Roma di Gasp a non aver ancora mai perso. Un passo dopo l'altro la creatura di Gattuso continua con il suo percorso netto, non sbaglia nulla e gioca un calcio veloce, fatto di ripartenza ed efficacia. Ora altre quattro partite prima della pausa natalizia, quattro sfide che daranno il verdetto più o meno definitivo sui valori di quella che potrebbe essere molto più di una meteora: Leicester docet. E a quel punto bisognerà alzare l'asticella delle ambizioni, perché sprecare un'occasione così sarebbe un peccato.

Nell'anticipo di ieri non sbaglia nemmeno il Como tornato a correre dopo le due sberle rimediate a Milano dall'Inter che comunque era e resta la squadra più accreditata per fare il bis scudetto.

In serata la Roma risponde da Parma in una partita in bilico fino a un certo punto perché la squadra di Giardino è rimasta in campo con gambe e testa. Poi nella ripresa Gasperini mette dentro la fascia destra titolare e il 5-1 finale dice il resto: manita giallorossa e Roma in scia alla Lazio due punti più sotto. Decisivo il poker di Malen, oltre al gol di Mora. I numeri della Capitale fanno impressione: Lazio con la miglior difesa, Roma con il miglior attacco, uniche imbattute. Si prospetta un derby d'alta classifica.

E intanto oggi l'Inter per tornare a -1 dalla capolista di Gattuso deve vincere contro l'Atalanta: non esattamente una formalità. Così come non lo sarà la trasferta della Roma a Parigi contro il PSG in Champions in programma mercoledì: ma quella è un'altra storia.

ALESSANDRO BOCCI – CORRIERE DELLA SERA

Roma capitale del campionato, almeno per una notte. Gattuso scappa, Gasperini lo insegue e mettono Chivu nella scomoda posizione di non poter sbagliare stasera a Bergamo con l'Atalanta. (...) La Lazio ha la sua ferocia e una organizzazione invidiabile. Anche se continuiamo a pensare che l'anti Inter sia la Roma. La squadra di Gasperini esce da una partita complicata a Parma nel segno di Malen, un ciclone, autore di quattro gol e migliore attaccante della serie A. Quando hai uno così letale, tutto diventa più facile. Solo il Barcellona, nell'Europa che conta, ha segnato più dei giallorossi. Il derby, fra tre domeniche, servirà a mettere un punto nel braccio di ferro a distanza tra le romane che sino adesso, va ricordato, non hanno perso neppure una partita. I risultati del sabato, compresa la vittoria del Como, mettono pressione anche al Milan che se vuole infilarsi nella corsa per lo scudetto non può permettersi indecisioni contro lo sfacciato Frosinone. Milano è chiamata a rispondere colpo su colpo. In queste settimane, da qui a Natale, si misurerà anche la consistenza psicologica e non solo tecnica delle squadre di testa.

MIMMO FERRETTI – CORRIERE DELLO SPORT

Un campionato fa, alla dodicesima giornata, la Roma - dopo una sosta per gli impegni delle nazionali - vincendo con forza, stile e personalità in casa della Cremonese si ritrovò al primo posto della classifica, con 27 punti e due lunghezze di vantaggio su Milan e Napoli. Sembrava, in quel momento, l'inizio di un comodo cammino (almeno) verso una delle prime quattro posizioni finali, ma la storia ci sta ancora raccontando che le cose non sono poi andate in maniera così spedita. Un campionato dopo, alla dodicesima giornata, la Roma - con alle spalle l'ennesima sosta per gli impegni delle nazionali - stravince in casa del Parma, vola a quota 36 reti (mai successo in circostanze analoghe con il torneo a 3 punti), saluta il poker di Magic Malen ma si ritrova con 30 punti a due lunghezze dalla vetta. Nonostante la differenza di posizionamento rispetto al passato, si continua - a ragione - a sostenere con vigore e con il conforto dei numeri che l'attuale squadra di Gian Piero Gasperini sia più forte di quella precedente. Forse perché il gruppo ha un anno di lavoro alle spalle con GPG, probabilmente perché adesso ci sono più giocatori funzionali al suo dispendioso gioco anche se la rosa è corta e a gennaio si dovrà provvedere a risolvere la situazione. (...) La gara di Parma, intanto, ha indicato una strada: vanno presi altri Malen. Il ritorno di Dybala dopo il lungo infortunio ha consentito a Gasperini di recuperare soluzioni alternative in attacco, Paulo però è ancora lontano dalla migliore condizione e il suo contributo è stato più di personalità che di tecnica, con i difensori del Parma preoccupati assai ogni volta che il pallone finiva tra i piedi dell'argentino. A dare una grossa mano alla Roma così ci ha pensato il solito Malen, con il gol del primo vantaggio costruito e finalizzato da centravanti verissimo. Ecco, riuscire a trovare sul mercato di gennaio un altro Malen sarebbe per la Roma un colpo di portata eccezionale. Perché, al fischio finale di Sozza, si contano (altri) quattro gol dell'olandese. Uno in grado di segnare in qualsiasi modo e contro avversari di vario genere. Uno capace di risolvere ogni tipo di problema. Esempio: il pari degli avversari. Il luminoso esempio partorito dal mercato di gennaio 2026 dovrebbe spingere la Roma a fare di tutto per migliorare una squadra già forte ma che può essere ancora perfezionata. Attraverso l'ingaggio di gente alla Malen, come detto. In certi casi, non conta soltanto la potenza dei soldi ma (soprattutto) la forza delle idee. Di Gasperini, soprattutto.

STEFANO AGRESTI – LA GAZZETTA DELLO SPORT

Roma fa davvero sul serio. Fa sul serio la Roma, e potevamo aspettarcelo perché le premesse c'erano: Gasperini al secondo anno, gli investimenti dei Friedkin, un organico più ampio e forte rispetto alla scorsa stagione (quando, non dimentichiamolo, i giallorossi fino a gennaio non avevano nemmeno Malen, un mostro). (...)

Lazio e Roma sono le uniche squadre imbattute della Serie A. In Europa, nei grandi campionati, ce ne sono solo due che, come loro, non hanno mai perso in campionato, il Borussia e il Bayern, ma hanno giocato due partite in meno e hanno comunque una media punti a partita peggiore: 2,66 e 2,5 le romane, 2,4 e 2,2 le tedesche. Gattuso ha la difesa più solida, ha preso appena nove gol; Gasperini ha l'attacco più scintillante, ne ha segnati trentasei, esattamente tre a incontro (nessuno ne ha fatti tanti nelle prime dodici giornate dal '51 a oggi, tanto per capire la dimensione del rendimento offensivo giallorosso). La Lazio ha un collettivo nel quale fatichi a individuare chi sia il brillante pregiato: Frattesi o Noslin, Isaksen o Taylor, Tavares o Mandas. La Roma ha tanti giocatori importanti ma un protagonista conclamato: Malen, quattro gol a Parma, dodici in totale, capocannoniere. Il 13 dicembre, all'ora di pranzo, Lazio e Roma si affronteranno nel derby: in estate nessuno avrebbe mai immaginato che avrebbe potuto essere un derby da scudetto, o quasi. Se davvero sarà stato un derby scudetto, lo capiremo all'inizio del 2027 o poco dopo: chi sarà lassù quando si avvicinerà la primavera, lotterà fino alla fine. Intanto nella Capitale sembra di essere tornati a inizio millennio, Cragnotti e Sensi, campioni e scudetti.

Lazio e Roma fanno sul serio a tal punto che le avversarie non possono permettersi di lasciarle scappare via. A cominciare dall'Inter che resta la più forte e completa, la favorita insomma, ma ieri sera si è trovata terza in classifica, staccata di quattro punti dal vertice, e stasera va a Bergamo. (...)