Cinque piccole lettere, appena una più dei suoi gol di ieri, che però hanno scatenato una tempesta d'amore in cui si sono infilati anche i cuoricini di Crysencio Summerville, uno dei sogni estivi della Roma. [...] «Ma non è stata una partita facile – ha detto il centravanti olandese a fine partita –. Soprattutto per come si era messa dopo il gol dell'1-1. Vincerla e portarla a casa è stata una bella sensazione». I quattro gol li ha festeggiato prima in campo, con quel gesto della mano inequivocabile immortalato insieme a Manu Koné . E poi sui social, con una foto e quel post con una sola parola: «Poker»., appena una più dei suoi gol di ieri,in cui si sono infilati, uno dei sogni estivi della Roma. [...] «Ma non è stata una partita facile – ha detto il centravanti olandese a fine partita –. Soprattutto per come si era messa dopo il gol dell'1-1. Vincerla e portarla a casa è stata una bella sensazione».

Anche perché lui si è portato via pure altro. E, cioè, il pallone dei quattro gol. Un cimelio che finirà a casa sua, accanto a tanti altri accumulati in questo ultimo periodo. «Questi palloni penso che finirò con darli a uno dei miei figli – continua lui –. Probabilmente quello giallo che gli piacerà molto, finora ne avevano solo di bianchi». E chissà allora che fine hanno fatto gli altri, visto che da quando è sbarcato a Roma di reti ne ha già segnate 31 in 35 partite, alla media stratosferica di 0,89 a partita. Di queste 26 sono arrivate in campionato nel corso dell'anno solare, un traguardo che prima con i giallorossi era riuscito a tagliare solo Pedro Manfredini (nel 1960). [...]

«Malen era un giocatore importante anche a Dortmund o con l'Aston Villa – dice l'allenatore –. Io l'ho solo messo a giocare dove lui si esprime meglio. Chi è più forte di lui? Nel campionato italiano parlano i numeri, ma penso anche a uno come Lautaro, per esempio. Donyell è straordinario per le caratteristiche e per come si combina con la nostra squadra. Che lo valorizza magari anche più di un attaccante più forte di lui». [...]

A goderselo, però, sono i tifosi della Roma, lui che è diventato il secondo giocatore capace di realizzare almeno quattro gol in una partita di Serie A con la Roma negli ultimi 40 anni, dopo Vincenzo Montella nel derby del 10 marzo 2002. L'Aeroplanino volava, Malen sembra poter andare anche oltre. Come un extraterrestre, appunto...

(Gasport)