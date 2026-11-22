Prima che Malen si abbattesse sul Tardini, si era innervosito a tal punto da battibeccare con un tifoso del Parma in tribuna. Ci ha pensato il suo Bobby a rasserenarlo e fargli ritrovare il sorriso. Sì, suo, perché nessuno come lui lo ha voluto a Roma. A Parma quattro gol dell'olandese e cinque in totale della squadra che portano il totale a 36: negli ultimi 76 anni non c'era riuscito nessuno. [...] Quando glielo fanno notare, Gasp abbozza un sorriso: «Questa squadra ha la fiducia di poter realizzare dei gol e anche di fronte a un episodio sfortunato o negativo, a un errore, ha la convinzione di passare sopra e andare oltre e di poter sempre giocare la partita». Certo, avere Malen aiuta: «In Italia parlano i numeri, in questo momento è straordinario per le sue caratteristiche e per come si combina con la nostra squadra. La nostra squadra valorizza un attaccante con queste caratteristiche piuttosto che un attaccante con peculiarità diverse. L'ho trasformato? Beh, prima non faceva tre triplette in un anno, ma era comunque un giocatore forte e basta vedere il suo percorso. Olanda, Borussia Dortmund, Aston Villa, non vai in queste squadre se non hai valori notevoli. Forse io l'ho messo a giocare dove si esprime meglio».

Forse, eh... Anche se, ridurre tutto all'olandese non sarebbe giusto: «Guardate ad esempio la prova di «Guardate ad esempio la prova di Wesley - sottolinea - Ha avuto delle accelerazioni ottime. Questo è il vantaggio di avere rose da Champions, dove cinque-sei cambi di livello possono cambiare la partita. O almeno entra gente che è dello stesso livello di chi esce ma con una freschezza che mette in difficoltà l'avversario. Tutti sono entrati bene però, questo è un vantaggio. In altre situazioni non avevamo la rosa come adesso dove invece in panchina sappiamo che nella necessità c'è chi può dare un contributo molto alto». [...]

Parola a Dottor Bobby che, come al solito, davanti ai microfoni si trasforma in Mister Donyell: «Non era una partita facile, soprattutto per come si era messa con l'1-1. Una bella sensazione. Se sono sorpreso? Nel calcio si vive di momenti, ce ne sono di belli e brutti. Questo sicuramente è bel momento con la Roma ma anche con l'Olanda. Ora mi sono preso un po' di palloni che darò ai miei figli. Probabilmente gli piacerà quello giallo, ne avevo solo bianchi». [...] Passerella finale per Mora: «Sapevo che Malen avrebbe fatto grandi cose. Scudetto? Pensiamo ad una partita alla volta, poi vedremo».

(Il Messaggero)