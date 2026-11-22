ma Parma partendo da Torino non è poi così distante. «Andiamo? Sì, andiamo». quella furia di attaccante che è Donyell Malen: quattro reti, siamo a 26 gol nell'anno solare (nessuno in Europa come lui, nei cinque campionati top), nello specifico 12 in 11 presenze in questa serie A e un totale di 16 centri stagionali. [...] Non era il sabato che sognava,«Andiamo? Sì, andiamo». E così il romanista Flavio Cobolli s'è infilato nel settore ospiti insieme al papà allenatore Stefano. Idea più che buona, perché s'è gustato il risultato quasi tennistico di quella macchina da gol che è la Roma e(nessuno in Europa come lui, nei cinque campionati top), nello specifico 12 in 11 presenze in questa serie A e un totale di 16 centri stagionali. [...]

Malen è la foto, ma allargando l'inquadratura la creatura di Gasperini è molto leggibile in questo numero: 36 gol in 12 giornate, media di tre a partita, era dal 1950-51 che in serie A una squadra non segnava così tanto. È il segnale, l'ennesimo, di una squadra convinta dei propri mezzi e che s'è messa in testa di voler lottare per il vertice fino a fine stagione. E pensare che — fa strano raccontarlo — non è stata una gara semplice per Gasp. Perché il Parma del primo tempo, col suo 5-4-1, occupava bene gli spazi e in contropiede un po' di preoccupazione alla Roma è riuscita a crearla, se è vero che Svilar (al rientro) si è dovuto impegnare su Fabbian. [...]

Sul Tardini cominciava a scendere la nebbia. Gasperini ha pensato bene di fare luce: dentro Wesley, in panchina dopo le fatiche con la Seleçao, e pure Soulé per Dybala. Il brasiliano ha spaccato la partita, entrando in tutti e quattro i gol fino all'1-5 finale: due assist e altri due che ci assomigliano molto, con Troilo e Del Prato come complici. [...] Poi è stato Malen show, con menzione speciale per Mora, al quarto gol consecutivo. «La mia è una squadra che non smette di crescere. E sì, Malen è straordinario», ha commentato Gasperini. Impossibile dargli torto.

(Corsera)