A trascinare i giallorossi è stato Malen, autore di un poker che lo porta da solo in testa alla classifica marcatori, con 12 reti. Estendendo il conto all'anno solare, sono già 26 i suoi gol nel 2026. Il quinto centro è stato di Mora, a segno nelle ultime quattro partite. Sarebbe bastato un altro gol, e l'omaggio al tennista Cobolli , pazzo di gioia nel settore ospiti, sarebbe stato completo. Invece, nella nebbia del Tardini, la Roma si è fermata sul 5-1, senza chiudere il set, ma completando l'ennesimo capolavoro da quando ad allenare la squadra è Gasperini che lo porta da solo in testa alla classifica marcatori, con 12 reti. Estendendo il conto all'anno solare, sono già 26 i suoi gol nel 2026. Il quinto centro è stato di Mora, a segno nelle ultime quattro partite.

La squadra del Gasp ha tenuto il passo della Lazio capolista e ha scavalcato l'Inter, costretta a vincere oggi a Bergamo per tornare al secondo posto. E lo ha fatto su un campo tutt'altro che facile. [...] Quando sembrava che il primo tempo potesse chiudersi sullo 0-0, Malen ha segnato un gol dei suoi: assist di Lulli (sugli sviluppi di una punizione contestata dai giocatori del Parma), stop in area, girata e destro chirurgico. [...]

nel momento migliore dei giallorossi è arrivato il pari: Balerdi, alle prese con un problema alla caviglia, ha perso palla ed Elphege si è lanciato verso la porta, fino a battere Svilar. Gasperini ha reagito inserendo Ndicka, Soulé e soprattutto Wesley, decisivo nella costruzione di tutte e 4 le reti segnate dopo il suo ingresso in campo. «Questo è il vantaggio di avere una rosa da Champions, con cinque o sei cambi di livello che possono cambiare la partita», ha spiegato Gasperini. [...] Nella ripresa la Roma ha alzato il ritmo, maGasperini ha reagito inserendo Ndicka, Soulé e, decisivo nella costruzione di tutte e 4 le reti segnate dopo il suo ingresso in campo. «Questo è il vantaggio di avere una rosa da Champions, con cinque o sei cambi di livello che possono cambiare la partita», ha spiegato Gasperini. [...]

Con le quattro reti del Tardini, Malen ha firmato anche la sua terza tripletta nell'anno solare, un'impresa che in Serie A non riusciva dai tempi di Josip Ilicic, quando giocava nell'Atalanta allenata proprio da Gasperini. Ed entra in un club meno esclusivo di quanto si possa pensare: dall'introduzione del girone unico si erano già registrate 96 quaterne, 13 cinquine e addirittura due marcatori con 6 gol. Tra i romanisti, Guaita ne fece 4 al Torino nel 1933/34, Amadei al Liguria nel 1942/43 e Montella nel derby vinto 5-1 sulla Lazio nel 2001/02. A cinque arrivarono Cesare Fasanelli contro il Livorno nel 1930/31 e Roberto Pruzzo contro l'Avellino nel 1985/86.

La goleada di Parma conferma la straordinaria produttività offensiva della Roma: 36 reti nelle prime 12 partite, tre a gara, mai successo in Serie A. «Stiamo segnando con continuità, anche contro squadre forti come Real, Inter e Manchester. È il frutto della crescita tecnica e della fiducia», ha sottolineato Gasperini. Mercoledì a Parigi, contro il Psg, avrà l'occasione di dimostrare che la sua Roma non solo corre per lo scudetto ma può sfidare le grandi d'Europa.

(La Repubblica)