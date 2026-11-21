Rodrigo Mora nei confronti dell'ex compagno di squadra Francisco Moura. Dopo il gol realizzato contro il Un bel gesto diDopo il gol realizzato contro il Parma , il talento portoghese della Roma ha pubblicato una storia su Instagram con uno scatto della sua esultanza, taggando il difensore del Porto

Ieri sera Moura si era reso protagonista di un clamoroso autogol al 57' della sfida di Coppa di Portogallo contro il Paredes, spedendo il pallone nella propria porta nel tentativo di allontanarlo. Il difensore era scoppiato in lacrime, chiedendo la sostituzione e ricevendo il conforto dei compagni e degli avversari. Il Porto di Francesco Farioli ha poi conquistato la qualificazione ai calci di rigore. Questa sera è arrivato anche il gesto di vicinanza di Mora, suo ex compagno ai tempi del Porto.