Roma, ai microfoni di Dazn ha parlato il tecnico della squadra ducale Alberto Gilardino. Dopo la sconfitta interna con la, ai microfoni diha parlato il tecnico della squadra ducale

Bello riportare alcune immagini positive, ho visto un'immagine, Gasperini che le ha fatto i complimenti. Cosa le ha detto?

Il Mister ha grandissima esperienza e mi ha fatto molto piacere rivederlo stasera. Mi ha detto un po’ quello che penso anch’io, che sono fortemente attaccato a questi principi nel senso di credere in questi ragazzi, in questa squadra e di avere grande fiducia. Poi mi ha fatto molto piacere e gli ho fatto l’imbocca al lupo per il proseguo del campionato e per la coppa.

Siete in un percorso di crescita?

Sono entrato negli spogliatoi, il rumore della sconfitta è particolare. Per 68' abbiamo disputato una grandissima partita. Per chi non l'ha vista è difficile da spiegare. Purtroppo con errori individuali abbiamo compromesso la partita e ci siamo usciti. Sia per demeriti nostri sia per le qualità della Roma. C'è da lavorare e da correggere.

Il Parma è sembrato aggressivo, intenso. Ma tutto il Tardini ha applaudito il Parma dopo una pesante sconfitta.

Il pubblico di Parma se diamo tutto lo vede. C'è amarezza da parte dei ragazzi, delusione, sconforto. Io da allenatore devo essere fiducioso e positivo. Ribadisco che per 60-65 minuti siamo stati squadra contro una squadra fortissima. Subentrare non è mai semplice, cambiare il protocollo del lavoro è complicato. Ma i ragazzi sono disponibili. Ci dobbiamo mettere nelle condizioni come questa gara, che se facciamo errori individuali non dobbiamo uscire dalla partita.

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Gilardino ha poi parlato in conferenza stampa.

Come si tiene alto il morale, soprattutto per Troilo? E Bernabé?

"Bernabé si è allenato ma vedrò nelle prossime partite se verrà usato o meno. È un giocatore importante come tutti. L'aspetto mentale? L'unica medicina è il lavoro, correggere certi aspetti con video individuali e lavoro sul campo. Questa è la base. L'errore di Troilo è un aspetto singolo: ci puoi lavorare, ma è anche un aspetto tecnico e non so come chiamarlo nemmeno... eravamo posizionati anche bene, sono aspetti che in una gara possono capitare purtroppo. Però ci tengo a ribadire, e lo dirò anche alla squadra, che noi non possiamo permetterci di crollare. Poi la fiducia e l'entusiasmo passano anche da determinati risultati e noi volevamo tenere in equilibrio la partita fino alla fine, non sai mai cosa può succedere".

La marcatura di Elphege sul primo gol di Malen? Poi non siete riusciti ad arginare Wesley.

"Bisogna dare i meriti anche alle qualità degli avversari oltre alle nostre disattenzione. Continueremo a lavorarci. Il lavoro è l'unica medicina e dobbiamo perseverare in questa direzione".

La corsa salvezza si decide sugli episodi, come si allena questo?

"Mantenendo fiducia nei ragazzi e nella squadra. Non si deve essere felici dopo questa sconfitta ma ci deve accendere gli animi e pensare di reagire a questo momento all'interno della settimana, continuando a lavorare, come facciamo con entusiasmo. La base è mantenere la fiammella accesa e avere sempre stimolo alto di migliorarsi e andare a prenderci i punti ovunque, dobbiamo provare a farlo ovunque. Facendo queste partite sono fiducioso, ma dobbiamo correggere certe situazioni".

Voleva sfruttare maggiormente gli spazi? Cosa voleva fare con i cambi?

"Sapevo che la Roma veniva aggressiva sui riferimenti, soprattutto con la palla al terzo di difesa e cercavamo di portare via il quinto loro. Volevamo allargare il corridoio per cercare Elphege con la palla diretta e da lì cercando di sviluppare col sostegno e il terzo uomo. Questa era la strategia, è venuta a tratti e in altri momenti siamo stati più diretti e verticali che ci ha permesso di metterli in difficoltà. Ai cambi ho chiesto le stesse funzioni, di lavorare in fase difensiva. Poi a Lontani di tenere palla in attacco e Ordonez di contenere la Roma".