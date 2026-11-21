Gilardino: "Gasperini mi ha detto di avere fiducia"Interviste Partita
Il Mister ha grandissima esperienza e mi ha fatto molto piacere rivederlo stasera. Mi ha detto un po’ quello che penso anch’io, che sono fortemente attaccato a questi principi nel senso di credere in questi ragazzi, in questa squadra e di avere grande fiducia. Poi mi ha fatto molto piacere e gli ho fatto l’imbocca al lupo per il proseguo del campionato e per la coppa.
Sono entrato negli spogliatoi, il rumore della sconfitta è particolare. Per 68' abbiamo disputato una grandissima partita. Per chi non l'ha vista è difficile da spiegare. Purtroppo con errori individuali abbiamo compromesso la partita e ci siamo usciti. Sia per demeriti nostri sia per le qualità della Roma. C'è da lavorare e da correggere.
Il pubblico di Parma se diamo tutto lo vede. C'è amarezza da parte dei ragazzi, delusione, sconforto. Io da allenatore devo essere fiducioso e positivo. Ribadisco che per 60-65 minuti siamo stati squadra contro una squadra fortissima. Subentrare non è mai semplice, cambiare il protocollo del lavoro è complicato. Ma i ragazzi sono disponibili. Ci dobbiamo mettere nelle condizioni come questa gara, che se facciamo errori individuali non dobbiamo uscire dalla partita.
"Bernabé si è allenato ma vedrò nelle prossime partite se verrà usato o meno. È un giocatore importante come tutti. L'aspetto mentale? L'unica medicina è il lavoro, correggere certi aspetti con video individuali e lavoro sul campo. Questa è la base. L'errore di Troilo è un aspetto singolo: ci puoi lavorare, ma è anche un aspetto tecnico e non so come chiamarlo nemmeno... eravamo posizionati anche bene, sono aspetti che in una gara possono capitare purtroppo. Però ci tengo a ribadire, e lo dirò anche alla squadra, che noi non possiamo permetterci di crollare. Poi la fiducia e l'entusiasmo passano anche da determinati risultati e noi volevamo tenere in equilibrio la partita fino alla fine, non sai mai cosa può succedere".
"Bisogna dare i meriti anche alle qualità degli avversari oltre alle nostre disattenzione. Continueremo a lavorarci. Il lavoro è l'unica medicina e dobbiamo perseverare in questa direzione".
"Mantenendo fiducia nei ragazzi e nella squadra. Non si deve essere felici dopo questa sconfitta ma ci deve accendere gli animi e pensare di reagire a questo momento all'interno della settimana, continuando a lavorare, come facciamo con entusiasmo. La base è mantenere la fiammella accesa e avere sempre stimolo alto di migliorarsi e andare a prenderci i punti ovunque, dobbiamo provare a farlo ovunque. Facendo queste partite sono fiducioso, ma dobbiamo correggere certe situazioni".
"Sapevo che la Roma veniva aggressiva sui riferimenti, soprattutto con la palla al terzo di difesa e cercavamo di portare via il quinto loro. Volevamo allargare il corridoio per cercare Elphege con la palla diretta e da lì cercando di sviluppare col sostegno e il terzo uomo. Questa era la strategia, è venuta a tratti e in altri momenti siamo stati più diretti e verticali che ci ha permesso di metterli in difficoltà. Ai cambi ho chiesto le stesse funzioni, di lavorare in fase difensiva. Poi a Lontani di tenere palla in attacco e Ordonez di contenere la Roma".
Leggi anche
APPENA ARRIVATO
PSG-Roma, voli per Parigi: posti disponibili con Ultraviaggi
Ultimissime disponibilità solo volo a 295 € e pacchetti con hotel per seguire la Roma al Parc des Princes. Mercoledì 25 novembre alle 21:00 la Roma affronta il Paris Saint-Germain al Parc des Princes....
Parma-Roma, simpatico siparietto nel postpartita: Koné spinge Malen verso i tifosi per fargli prendere gli applausi (VIDEO)
Simpatico siparietto al termine di Parma-Roma. Dopo il triplice fischio, Manu Koné ha spinto Donyell Malen verso il settore ospiti, invitandolo a prendersi il meritato tributo dei tifosi giallorossi a...
Instagram, Balerdi esalta il gruppo: "Orgoglioso di noi" (FOTO)
La Roma riparte con una vittoria dopo la sosta per le Nazionali e Leonardo Balerdi sottolinea la forza del gruppo giallorosso. "Ripartire così dopo la sosta è molto importante. Tutto merito di questo...
Instagram, Mora festeggia la vittoria e guarda alla Champions: "Ci rivediamo mercoledì" (FOTO)
Quarta partita consecutiva a segno in campionato per Rodrigo Mora. Il talento portoghese ha celebrato su Instagram il gol e la vittoria della Roma contro il Parma, proiettandosi già verso la sfida di...