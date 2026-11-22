Si chiama Donyell Malen e guida una squadra capace di segnare la bellezza di 36 gol in 12 partite e vincere in goleada 5-1 una gara che ad un certo punto, anche se sembra strano scriverlo, si era complicata per un erroraccio di Sotto gli occhi di Flavio Cobolli, in curva con il papà Stefano, la Roma lancia l'ennesimo segnale al campionato. Anche perché non c'è niente da fare: al di là di qualche ruggine dovuta alla sosta, Gasp ormai ha trasformato le gare con le medio-piccole della nostra serie A in una sorta di formalità. Un girone senza perdere e con quelli di ieri, dallo scorso 18 gennaio, sono 30 i punti conquistati sui 33 disponibili contro gli avversari che militano nella parte destra della classifica. Una bella consuetudine per chi mira in alto. È chiaro che avere uno come Malen aiuta. Al di là dei quattro gol contro i gialloblù, con l'olandese si parte sempre 1-0. Anche al Tardini, alla prima palla giocabile, Bobby - in versione Batistuta (l'argentino segnò due reti nell'anno del terzo scudetto proprio in quella porta) - non ha perdonato. Una velocità di esecuzione pazzesca: cross di Lulli, stop in torsione del centravanti e tiro a incrociare imparabile per Daffara. A cronometrarlo si fatica ad arrivare ai due secondi. E anche quando la partita si è complicata per la sciocchezza di Balerdi e il gol di Elphege, rieccolo di nuovo nel posto giusto al momento giusto per scartare il regalo confezionatogli da Troilo su cross di alla fine la Roma è capace di farti alzare la testa e lasciarti a bocca aperta nel leggere che il risultato è 5-1. Sì, perché il tris è firmato da Mora, al quarto centro consecutivo. Niente male per il 19enne portoghese: alla sua età, nel nostro campionato, a fare questo filotto ravvicinato c'era riusciti soltanto Pato e Kean. E il quarto e il quinto gol sono del solito Malen abile come nessun altro a sfruttare i passaggi di Wesley che, entrato sull'1-1, ha semplicemente ribaltato il Parma. Ecco, poter inserire in corsa Ndicka, Soulé e il brasiliano, che quando gioca a destra è semplicemente devastante, di certo agevola il lavoro di Gasperini. Per questo se il tecnico venisse assecondato a gennaio sul mercato con altri due attaccanti esterni, come va chiedendo da quest'estate, si potrebbe realmente pensare a qualcosa di grande che i cinquemila tifosi accorsi a Parma sognano e cantano ormai a squarciagola ad ogni fine gara. [...] Un marziano a Parma.e vincere in goleada 5-1 una gara che ad un certo punto, anche se sembra strano scriverlo, si era complicata per un erroraccio di Balerdi . Ma il povero Parma non aveva fatto i conti con il ciclone olandese, capace di segnare quattro gol con una facilità a dir poco irrisoria. [...], la Roma lancia l'ennesimo segnale al campionato. Anche perché non c'è niente da fare: al di là di qualche ruggine dovuta alla sosta, Gasp ormai ha trasformato le gare con le medio-piccole della nostra serie A in una sorta di formalità. Un girone senza perdere e con quelli di ieri, dallo scorso 18 gennaio, sono 30 i punti conquistati sui 33 disponibili contro gli avversari che militano nella parte destra della classifica. Una bella consuetudine per chi mira in alto. È chiaro che avere uno come Malen aiuta. Al di là dei quattro gol contro i gialloblù,Anche al Tardini, alla prima palla giocabile, Bobby - in versione Batistuta (l'argentino segnò due reti nell'anno del terzo scudetto proprio in quella porta) - non ha perdonato.A cronometrarlo si fatica ad arrivare ai due secondi. E anche quando la partita si è complicata per la sciocchezza di Balerdi e il gol di Elphege, rieccolo di nuovo nel posto giusto al momento giusto per scartare il regalo confezionatogli da Troilo su cross di Wesley . Così, anche in una partita paradossalmente non entusiasmante nella prima ora di gioco,Sì, perché il tris è firmato da Mora, al quarto centro consecutivo. Niente male per il 19enne portoghese: alla sua età, nel nostro campionato, a fare questo filotto ravvicinato c'era riusciti soltanto Pato e Kean. E il quarto e il quinto gol sono del solito Malen abile come nessun altro a sfruttare i passaggi di Wesley che, entrato sull'1-1, ha semplicemente ribaltato il Parma. Ecco,Per questo se il tecnico venisse assecondato a gennaio sul mercato con altri due attaccanti esterni, come va chiedendo da quest'estate, si potrebbe realmente pensare a qualcosa di grande che i cinquemila tifosi accorsi a Parma sognano e cantano ormai a squarciagola ad ogni fine gara. [...]

In avvio Gilardino dimostra di aver studiato bene la Roma. Due linee molto basse e strette con una difesa a cinque che non regala spazi ai due trequartisti. Mora e il rientrante Dybala per caratteristiche tecniche tendono infatti ad accentrarsi mentre dalla panchina Gasp si sgola volendoli più larghi. [...] La fotografia di un primo tempo a ritmo ridotto dei giallorossi, ravvivato dalla fiammata di Malen. La ripresa si apre con lo svarione di Balerdi e la rete di Elphege che dopo essersi fatto 50 metri palla al piede supera Svilar in uscita. Gasp corre ai ripari e inserisce Ndicka, Soulé ma soprattutto Wesley. Valeri, fino a quel momento una spina nel fianco, viene travolto dal brasiliano che propizierà i quattro gol da lì in avanti. Bobby si diverte e mentre la nebbia cala sul Tardini, inizia a segnare in tutti i modi: sfruttando errori degli avversari, di rapina e dribblando addirittura il portiere. Con la quaterna di ieri è arrivato a 12 gol in 11 partite in campionato che diventano 16 in 17 gare con la Champions. Da quando è arrivato, invece, è a quota 26 centri su 29 match in serie A e 31 su 35, comprese le coppe, in totale. Se non è un marziano, cos'è?

(Il Messaggero)