Un marziano a Parma. Si chiama Donyell Malen e guida una squadra capace di segnare la bellezza di 36 gol in 12 partite
e vincere in goleada 5-1 una gara che ad un certo punto, anche se sembra strano scriverlo, si era complicata per un erroraccio di Balerdi
. Ma il povero Parma non aveva fatto i conti con il ciclone olandese, capace di segnare quattro gol con una facilità a dir poco irrisoria. [...] Sotto gli occhi di Flavio Cobolli, in curva con il papà Stefano
, la Roma lancia l'ennesimo segnale al campionato. Anche perché non c'è niente da fare: al di là di qualche ruggine dovuta alla sosta, Gasp ormai ha trasformato le gare con le medio-piccole della nostra serie A in una sorta di formalità. Un girone senza perdere e con quelli di ieri, dallo scorso 18 gennaio, sono 30 i punti conquistati sui 33 disponibili contro gli avversari che militano nella parte destra della classifica. Una bella consuetudine per chi mira in alto. È chiaro che avere uno come Malen aiuta. Al di là dei quattro gol contro i gialloblù, con l'olandese si parte sempre 1-0.
Anche al Tardini, alla prima palla giocabile, Bobby - in versione Batistuta (l'argentino segnò due reti nell'anno del terzo scudetto proprio in quella porta) - non ha perdonato. Una velocità di esecuzione pazzesca: cross di Lulli, stop in torsione del centravanti e tiro a incrociare imparabile per Daffara.
A cronometrarlo si fatica ad arrivare ai due secondi. E anche quando la partita si è complicata per la sciocchezza di Balerdi e il gol di Elphege, rieccolo di nuovo nel posto giusto al momento giusto per scartare il regalo confezionatogli da Troilo su cross di Wesley
. Così, anche in una partita paradossalmente non entusiasmante nella prima ora di gioco, alla fine la Roma è capace di farti alzare la testa e lasciarti a bocca aperta nel leggere che il risultato è 5-1.
Sì, perché il tris è firmato da Mora, al quarto centro consecutivo. Niente male per il 19enne portoghese: alla sua età, nel nostro campionato, a fare questo filotto ravvicinato c'era riusciti soltanto Pato e Kean. E il quarto e il quinto gol sono del solito Malen abile come nessun altro a sfruttare i passaggi di Wesley che, entrato sull'1-1, ha semplicemente ribaltato il Parma. Ecco, poter inserire in corsa Ndicka, Soulé e il brasiliano, che quando gioca a destra è semplicemente devastante, di certo agevola il lavoro di Gasperini.
Per questo se il tecnico venisse assecondato a gennaio sul mercato con altri due attaccanti esterni, come va chiedendo da quest'estate, si potrebbe realmente pensare a qualcosa di grande che i cinquemila tifosi accorsi a Parma sognano e cantano ormai a squarciagola ad ogni fine gara. [...]
In avvio Gilardino dimostra di aver studiato bene la Roma. Due linee molto basse e strette con una difesa a cinque che non regala spazi ai due trequartisti. Mora e il rientrante Dybala per caratteristiche tecniche tendono infatti ad accentrarsi mentre dalla panchina Gasp si sgola volendoli più larghi. [...] La fotografia di un primo tempo a ritmo ridotto dei giallorossi, ravvivato dalla fiammata di Malen. La ripresa si apre con lo svarione di Balerdi e la rete di Elphege che dopo essersi fatto 50 metri palla al piede supera Svilar in uscita. Gasp corre ai ripari e inserisce Ndicka, Soulé ma soprattutto Wesley. Valeri, fino a quel momento una spina nel fianco, viene travolto dal brasiliano che propizierà i quattro gol da lì in avanti. Bobby si diverte e mentre la nebbia cala sul Tardini, inizia a segnare in tutti i modi: sfruttando errori degli avversari, di rapina e dribblando addirittura il portiere. Con la quaterna di ieri è arrivato a 12 gol in 11 partite in campionato che diventano 16 in 17 gare con la Champions. Da quando è arrivato, invece, è a quota 26 centri su 29 match in serie A e 31 su 35, comprese le coppe, in totale. Se non è un marziano, cos'è?