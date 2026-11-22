Il grande centravanti è proprio quel tipo lì: l'amico che ti porta a bere una birra quando qualcosa non va, il compagno di banco che ti passa il compito quando all'improvviso ti incarti e non trovi più la soluzione, il confidente che capisce il momento difficile e trova il modo di farti vedere la luce. Donyell Malen è un grande centravanti e ieri ha trascinato la Roma con quattro gol marchiando una partita che per un'oretta è stata ben più complicata di quanto racconti il punteggio. La Roma ha travolto il Parma nell'ultima mezz'ora e il merito non è solo dell'olandese, perché l'impatto di Wesley (due assist e tante iniziative) è stato devastante e anche l'ingresso di Soulé ha dato maggiore consistenza alla proposta offensiva giallorossa. [...]
Negli ultimi quarant'anni solo Montella aveva calato un poker in Serie A con la maglia giallorossa.
Da quando gioca nel campionato italiano, Malen ha realizzato 26 gol in 29 partite, uno ogni 85 minuti:
in pratica con lui la Roma parte sempre da 1-0.
Donyell si è mangiato la gara che a un certo punto rischiava di essere indigesta per Gasperini
. La Roma è stata a lungo infastidita dalla buona strategia di Gilardino. Dybala
, titolare al rientro dopo l'infortunio, ha provato a legare il gioco, si è acceso a intermittenza e non è riuscito a battere Daffara quando ha avuto una chance dal limite. Sulle corsie esterne i giallorossi non hanno trovato sbocchi se non saltuariamente. [...]
Non era in discussione la superiorità della Roma, sempre padrona della gara, quanto l'efficacia nelle due aree. Nella prima mezz'ora il Parma era stato più pericoloso degli avversari
, ma Svilar aveva ribattuto un colpo di testa di Fabbian, Balerdi
si era immolato su Touré e dalle mischie erano usciti vincenti sempre i giallorossi. [...]
Sbloccata la gara, la Roma sembrava in controllo ma un'ingenuità di Balerdi, esageratamente gasperiniano nel tentativo di anticipo a metà campo, ha spalancato il viale della gloria a Elphege, bravo a freddare Svilar in uscita. La paura di non tenere il ritmo della Lazio e di non scavalcare l'Inter in attesa dell'impegno odierno dei nerazzurri è durato lo spazio di pochi minuti: quelli che sono serviti a Gasp per inserire prima Wesley e Ndicka e poi Soulé, mandato a calpestare le zolle su cui Dybala per una volta aveva inciso meno di quanto avrebbe potuto. Anche Mora aveva combinato pochino, al punto che sembrava convinto di dover uscire. E invece il piccolo portoghese è rimasto in campo e si è ritagliato un momento di felicità in mezzo al Malen-show, realizzando la rete del 3-1, nata da una delle tante combinazioni tra Soulé e Wesley. Il Parma è colpevolmente sparito dalla gara e in questo senso i cinque gol incassati sono un segnale d'allarme: non serve dimostrarsi all'altezza per un'ora se poi si crolla nel finale. Però, al netto del clamoroso liscio di Troilo che ha rimandato la Roma in vantaggio e della conseguente valanga giallorossa, questa partita ha certificato per l'ennesima volta alcuni concetti fondamentali: Malen sposta le partite, Soulé è sempre più centrale, Wesley (stavolta a destra) sa essere devastante. E la Roma fa tre gol a partita. Non sappiamo se basterà per vincere lo scudetto. Per provarci fino in fondo, sicuramente sì.
(Gasport)