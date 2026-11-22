Il grande centravanti è proprio quel tipo lì: l'amico che ti porta a bere una birra quando qualcosa non va, il compagno di banco che ti passa il compito quando all'improvviso ti incarti e non trovi più la soluzione, il confidente che capisce il momento difficile e trova il modo di farti vedere la luce. Donyell Malen è un grande centravanti e ieri ha trascinato la Roma con quattro gol marchiando una partita che per un'oretta è stata ben più complicata di quanto racconti il punteggio. La Roma ha travolto il Parma nell'ultima mezz'ora e il merito non è solo dell'olandese, perché l'impatto di Wesley (due assist e tante iniziative) è stato devastante e anche l'ingresso di Soulé ha dato maggiore consistenza alla proposta offensiva giallorossa. [...]

solo Montella aveva calato un poker in Serie A con la maglia giallorossa. Da quando gioca nel campionato italiano, Malen ha realizzato 26 gol in 29 partite, uno ogni 85 minuti: in pratica con lui la Roma parte sempre da 1-0. Negli ultimi quarant'anniDa quando gioca nel campionato italiano, Malen ha realizzato 26 gol in 29 partite,in pratica con lui la Roma parte sempre da 1-0.

La Roma è stata a lungo infastidita dalla buona strategia di Gilardino. Donyell si è mangiato la gara che a un certo punto rischiava di essere indigesta per Gasperini Dybala , titolare al rientro dopo l'infortunio, ha provato a legare il gioco, si è acceso a intermittenza e non è riuscito a battere Daffara quando ha avuto una chance dal limite. Sulle corsie esterne i giallorossi non hanno trovato sbocchi se non saltuariamente. [...]

Nella prima mezz'ora il Parma era stato più pericoloso degli avversari, ma Svilar aveva ribattuto un colpo di testa di Fabbian, Non era in discussione la superiorità della Roma, sempre padrona della gara, quanto l'efficacia nelle due aree., ma Svilar aveva ribattuto un colpo di testa di Fabbian, Balerdi si era immolato su Touré e dalle mischie erano usciti vincenti sempre i giallorossi. [...]

Sbloccata la gara, la Roma sembrava in controllo ma un'ingenuità di Balerdi, esageratamente gasperiniano nel tentativo di anticipo a metà campo, ha spalancato il viale della gloria a Elphege, bravo a freddare Svilar in uscita. La paura di non tenere il ritmo della Lazio e di non scavalcare l'Inter in attesa dell'impegno odierno dei nerazzurri è durato lo spazio di pochi minuti: quelli che sono serviti a Gasp per inserire prima Wesley e Ndicka e poi Soulé, mandato a calpestare le zolle su cui Dybala per una volta aveva inciso meno di quanto avrebbe potuto. Anche Mora aveva combinato pochino, al punto che sembrava convinto di dover uscire. E invece il piccolo portoghese è rimasto in campo e si è ritagliato un momento di felicità in mezzo al Malen-show, realizzando la rete del 3-1, nata da una delle tante combinazioni tra Soulé e Wesley. Il Parma è colpevolmente sparito dalla gara e in questo senso i cinque gol incassati sono un segnale d'allarme: non serve dimostrarsi all'altezza per un'ora se poi si crolla nel finale. Però, al netto del clamoroso liscio di Troilo che ha rimandato la Roma in vantaggio e della conseguente valanga giallorossa, questa partita ha certificato per l'ennesima volta alcuni concetti fondamentali: Malen sposta le partite, Soulé è sempre più centrale, Wesley (stavolta a destra) sa essere devastante. E la Roma fa tre gol a partita. Non sappiamo se basterà per vincere lo scudetto. Per provarci fino in fondo, sicuramente sì.

(Gasport)