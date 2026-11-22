Quel che conta, invece, è che la Roma di Gian Piero Gasperini sia un rullo compressore capace di segnare 36 gol in 12 partite di campionato. Erano 76 anni (dall'inizio della stagione 1950/51) che in Serie A nessuno riusciva a fare così bene. «Quello di fare gol è un nostro obiettivo, anche contro squadre forti – dice l'allenatore della Roma – Ed è frutto di una crescita tecnica e di fiducia di tutta la rosa. Non è solo il gol, ma anche il passaggio e l'azione. Questo ci dà maggiore forza per vincere le partite, che è poi il nostro unico traguardo. È indubbio che questa è una squadra che cresce sotto tutti gli aspetti». [...] Che abbia rifatto o meno il balletto mandato in scena con il Sassuolo alla fine conta poco. [...]Erano 76 anni (dall'inizio della stagione 1950/51) che in Serie A nessuno riusciva a fare così bene. «Quello di fare gol è un nostro obiettivo, anche contro squadre forti – dice l'allenatore della Roma – Ed è frutto di una crescita tecnica e di fiducia di tutta la rosa. Non è solo il gol, ma anche il passaggio e l'azione. Questo ci dà maggiore forza per vincere le partite, che è poi il nostro unico traguardo. È indubbio che questa è una squadra che cresce sotto tutti gli aspetti». [...]

E la risposta, in tal senso, è stata eccezionale. Soprattutto nella reazione, dopo il pari del Parma firmato da Elphege. «Abbiamo preso un brutto gol, poteva anche esserci un risvolto psicologico. E invece ho visto una reazione forte. Questa è una squadra che ha fiducia di poter sempre segnare e che davanti ad un episodio negativo o un errore ha la convinzione di andare oltre». [...]

«Sono d'accordo, lui è uno che ha delle accelerazioni ottime. Questo è il vantaggio di avere delle rose da Champions, dove 5-6 cambi di livello ti possono cambiare la partita. O almeno far entrare gente dello stesso livello di chi esce, ma con una freschezza che mette in difficoltà l'avversario. Il risultato però non dice quanto sia stata difficile la partita». Già, anche se poi la Roma ha seminato gol.

(Gasport)