IL TEMPO (G. TURCHETTI) - Gasperini ci aveva visto lungo.«Il risultato non dice quanto sia stata difficile la gara. Abbiamo incontrato un Parma determinato e in ottima condizione – ha ammesso l'allenatore giallorosso ai microfoni di Dazn – C'è sempre un po' di incertezza quando vanno via tanti giocatori e diversi erano rientrati all'ultimo momento. Possiamo sempre migliorare e lavorare sui dettagli, ma questa è una squadra che cresce sotto tutti gli aspetti. Abbiamo preso un brutto gol, poteva esserci un risvolto psicologico e, invece, c'è stata una reazione molto forte. Questo è l'aspetto migliore».