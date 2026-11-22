Gara tutt'altro che in discesa quella in casa di un Parma affamato di punti e pronto a duellare a tutto campo senza lasciare nulla al caso.. Il portiere belga deve superarsi nel primo tempo, dopo aver fatto spaventare tutti con un lieve indurimento muscolare, con una gran parata sul colpo di testa di Sierro, con la squadra di Gilardino che era già andata vicina al vantaggio. Schiaffi che servono alla Roma, anche seche riceve un cross poco promettente di Lulli e lo trasforma in oro con un controllo e tiro da killer dell'area di rigore. Tanta verticalità e aggressività per i padroni di casa che rendono la gara molto scorbutica per i giallorossi. A inizio ripresa la squadra di Gasperini sembra in gestione ma Molina perde un brutto pallone con la squadra sbilanciata in avanti.