IL TEMPO (L. PES) - Valanga giallorossa al Tardini con un Malen inarrestabile. La Roma passa anche a Parma con un'altra manita, trascinata dal poker del bomber olandese
che dopo dodici giornate di campionato ha firmato 12 gol (15 nelle 16 stagionali contando la Champions
). Numeri da capogiro per una squadra che torna dall'Emilia con tre punti pesanti e un altro pieno di reti che la porta a 36 alla dodicesima: nuovo record per il campionato di Serie A nell'era dei tre punti. Quarta vittoria di fila in A, diciannovesimo risultato utile, e secondo posto momentaneo (in attesa dell'Inter) a due punti dalla Lazio capolista.
Gara tutt'altro che in discesa quella in casa di un Parma affamato di punti e pronto a duellare a tutto campo senza lasciare nulla al caso. Gasp lascia in panchina Soulé e Wesley ma sceglie Balerdi al posto di N'Dicka. Tornano Svilar e Dybala dopo oltre un mese
. Il portiere belga deve superarsi nel primo tempo, dopo aver fatto spaventare tutti con un lieve indurimento muscolare, con una gran parata sul colpo di testa di Sierro, con la squadra di Gilardino che era già andata vicina al vantaggio. Schiaffi che servono alla Roma, anche se il vantaggio è un'invenzione di Malen
che riceve un cross poco promettente di Lulli e lo trasforma in oro con un controllo e tiro da killer dell'area di rigore. Tanta verticalità e aggressività per i padroni di casa che rendono la gara molto scorbutica per i giallorossi. A inizio ripresa la squadra di Gasperini sembra in gestione ma Molina perde un brutto pallone con la squadra sbilanciata in avanti. Erroraccio di Balerdi (fino a quel momento impeccabile, in pieno stile Manchester) e campo che si spalanca per Elphege che è freddo nel battere Svilar e rimettere in parità il risultato.
Serve una scossa e il tecnico romanista la trova dalla panchina: dentro Wesley e Soulé al posto di Dybala e Lulli e N'Dicka per Balerdi. La catena di destra viene letteralmente trasformata e la Roma sfonda praticamente solo da lì.
Il gol del nuovo vantaggio è un regalo di Troilo
che manca un cross leggibile di Wesley e lascia a Malen solo il compito di mettere dentro il 2-1. Passano tre minuti e i giallorossi trovano il tris che stende il Parma.
Ancora azione insistita dalla destra con Soulé ispiratore e Wesley a rifinire. Un batti e ribatti che consegna a Mora il pallone del 3-1
per il suo quarto gol consecutivo in campionato sui cinque totali realizzati. A quel punto gli emiliani non ci sono più e Soulé inventa ancora una volta per l'esterno brasiliano che pesca Bobby in area. Sembra facile il poker col tocco sotto e la tripletta personale. Nel frattempo Gasperini inserisce anche Pisilli e Koulierakis per Molina e Mora. Ma chi ha ancora fame è la punta olandese che riceve ancora da Wesley, salta il portiere e sigilla una trasferta da sogno con 3.500 romanisti al seguito tra i quali Flavio Cobolli e papà.
Questa Roma non vuole più fermarsi, anche se il prossimo viaggio ha come destinazione Parigi, attuale capitale del calcio mondiale con una squadra che in Champions segna più di tutto. Anche più della macchina del gol giallorossa. Un piacere per gli occhi.