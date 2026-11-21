Ospite speciale nel settore ospiti giallorosso durante il match del Tardini contro il Parma iniziato alle ore 18. Tra i romanisti presenti nel settore, infatti, c'è anche Flavio Cobolli. Il tennista, noto tifoso giallorosso, oggi ha lasciato Torino dopo le Atp Finals e ha raggiunto Parma per sostenere la Roma. Non in tribuna, ma insieme ai sostenitori più caldi del tifo giallorosso.