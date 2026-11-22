La Roma riparte dopo la sosta travolgendo il Parma per 5-1.: "Un extraterrestre, impossibile da fermare. Il primo gol è da manuale del calcio, gli altri un compendio di furbizia, tecnica e tempismo. Top" (La Gazzetta dello Sport)."Entra e brilla. Due assist, al bacio, una mina vagante, un tornado. Totale" (Corriere dello Sport)."Altra prestazione di enorme sostanza: pure nei momenti critici non va mai in difficoltà" (Corriere della Sera).Sul difensore argentino pesa l'errore in occasione del momentaneo pareggio del Parma: "Il salvataggio nel primo tempo su Delprado è come un gol, poi buca su Elphege e addio" (Il Messaggero).