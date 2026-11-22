a far discutere è anche la direzione di gara di Simone Sozza. Sotto la lente dei quotidiani finisce soprattutto la gestione disciplinare dell'arbitro, che risparmia diversi cartellini nel corso del primo tempo. Giusta la punizione da cui nasce il vantaggio giallorosso, mentre per il Corriere dello Sport mancano due espulsioni: quella di Troilo per la pallonata volontaria a Malen e quella di corretto non concedere il rigore a Koné. La Roma travolge il Parma per 5-1 al Tardini, maSotto la lente dei quotidiani finisce soprattutto la gestione disciplinare dell'arbitro,Giusta la punizione da cui nasce il vantaggio giallorosso, mentre per il Corriere dello Sport mancano due espulsioni: quella di Troilo per la pallonata volontaria a Malen e quella di Mancini per aver tirato i capelli a Touré. Per la Gazzetta dello Sport, invece,

LA GAZZETTA DELLO SPORT - VOTO 5,5

All’8’ del primo tempo, Koné chiede un rigore ma il tocco di Troilo sulla spalla del francese è troppo leggero: giusta la decisione dell’arbitro. Nonostante le polemiche, giusta la punizione che ha portato al vantaggio della Roma, il fallo su Cristante è netto. Al 42’, Mancini rischia tirando vistosamente i capelli di Touré e facendolo cadere: manca il giallo, o forse qualcosa di più.

CORRIERE DELLO SPORT - VOTO 4,5

Pessima partita per Sozza, in crollo verticale. Disciplinare orrendo, mancano due possibili cartellini rossi (i gialli non ne parliamo, la gestione e le soglie di qualsivoglia livello sono scusanti per bambini, citiamo solo Cristante su Keita in ripartenza e Carboni su Dybala, stessa fattispecie), gara affatto tenuta in mano (per un paio di volte s’è sfiorata la rissa), atteggiamento e modo di stare in campo che ha contribuito ad aumentare la tensione. Non lo ha aiutato il VAR, male anche Di Paolo. Scontro fra Malen e Daffara, il portiere arriva in anticipo (bravissimo), l’attaccante olandese era già andato sul pallone: Troilo non trova di meglio che tirare il pallone sull’avversario in maniera volontaria (c’è quell’attimo di esitazione che lo testimonia), a terra come il suo portiere. Condotta violenta (il pallone è la prosecuzione del piede), da rosso. Mancini saltando, tira per i capelli Touré, anche in questo caso ci sono gli estremi per la condotta violenta (più che l’antisportivo), non c’è motivo che compia quel gesto. Pure qui Sozza non fa nulla, il VAR (come nel caso precedente) si gira dall’altra parte. Il Parma protesta per la punizione dell’azione del gol dell’1-0 Malen: Keita colpisce con lo stinco sinistro la gamba sinistra di Cristante, che finisce per auto sgambettarsi. Netto.

IL ROMANISTA

Parma-Roma è stata una partita dai due volti. Tesa e spigolosa, a ritmo forsennato, nel primo tempo, strapazzata dai giallorossi nel secondo. Sozza ha applicato un metro equanime nella prima frazione, risparmiando (però ingiustamente) cartellini. Al 24’ a Cristante e Carboni per due falli “tattici” nel giro di un minuto, a Troilo per aver rifilato una pallonata antisportiva a Malen in caduta dopo un contrasto in area con Daffara. Giusta la punizione su Cristante (negligenza di Sierro da cui scaturisce il vantaggio giallorosso). Alla fine del primo tempo duello aereo Mancini-Touré (che sbraccia) inutili proteste di Valeri, unico ammonito. Nella ripresa non succede niente.