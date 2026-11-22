FOTO - Hermoso, il rinnovo è sempre più vicino. E sui social sorride: "Di buon umore"Social Network
M. Hermoso Canseco
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APPENA ARRIVATO
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Tutti i martedì, mercoledì e giovedì ti aspettiamo da 19trentuno Pizza & Grill, in Via dei Genieri 9, zona EUR Cecchignola, con il nostro menù dedicato alle serate di coppe europee a soli 15 €. La par...
VIDEO - Dybala, il tutorial per la preparazione del mate: "Lo faccio ogni mattina prima di allenarmi"
Paulo Dybala, che ieri è tornato in campo nel match vinto per 1-5 contro il Parma, ha voluto realizzare una guida per la realizzazione del mate, la nota bevanda che soprattutto i calciatori argentini...
Malen-Gasperini: l'intesa è totale. Mai così tanti gol con un allenatore e miglior media in Serie A
Donyell Malen è inarrestabile e la Roma continua a volare a suon di gol firmati dall'olandese. Chiaramente c'è anche la mano di Gian Piero Gasperini: il tecnico ha trasformato Malen in un'autentica ma...
Serie A: cinquina del Milan al Frosinone. I rossoneri si riappropriano del quarto posto
Il Milan supera con un netto 5-1 il Frosinone a San Siro. I rossoneri travolgono la squadra rivelazione di questo inizio di campionato e si riappropriano così del quarto posto in classifica. Apre le m...