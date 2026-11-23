L’Autostrada del Sole torna a fare da teatro agli scontri tra ultrà. Questa volta a entrare in contatto sarebbero stati gruppi di sostenitori della Roma e del Torino, in viaggio sabato 21 novembre verso Il bilancio, secondo le prime ricostruzioni, è di alcuni van danneggiati e di un confronto ad alta tensione nell’area di servizio Arno Est, nel tratto toscano dell’A1. Due trasferte, due tifoserie e un incrocio degenerato in violenza.Questa volta a entrare in contatto sarebbero stati, in viaggio sabato 21 novembre verso Parma Napoli per seguire le rispettive squadre.e di un confronto ad alta tensione nell’area di servizio Arno Est, nel tratto toscano dell’A1.

I romanisti erano diretti al Tardini, dove la squadra di Gian Piero Gasperini avrebbe affrontato il Parma alle 18. I granata, invece, stavano raggiungendo Napoli per la partita delle 20.45 allo stadio Diego Armando Maradona. Due itinerari diversi, ma entrambi lungo l’Autostrada del Sole. Il contatto sarebbe avvenuto nei pressi di San Giovanni Valdarno, in provincia di Arezzo, tra i caselli di Valdarno e Incisa-Reggello.

A finire nel mirino sarebbero stati alcuni mezzi utilizzati dai tifosi del Torino. Sui social sono circolate anche fotografie che sarebbero riconducibili a oggetti sottratti ai tifosi granata. Al momento non risultano feriti gravi, ma i primi resoconti circolati negli ambienti ultras parlano anche di tifosi granata accoltellati. Restano da chiarire il numero delle persone coinvolte e la dinamica degli scontri. Sul caso indaga la Digos di Roma, diretta da Luigi Cardarello. [...]

L’episodio riporta alla memoria quanto accaduto il 18 gennaio 2026, quando l’Autostrada del Sole era stata teatro di una violenta resa dei conti tra ultrà della Roma e della Fiorentina, nei pressi dello svincolo di Casalecchio di Reno. Circa duecento persone si erano affrontate anche con bastoni e spranghe, danneggiando alcuni veicoli e provocando disagi alla circolazione.

Dopo quegli incidenti, il Ministero dell’Interno aveva disposto il divieto di trasferta per entrambe le tifoserie fino al termine della stagione 2025-26, sulla base delle decisioni adottate in sede di Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive. Ora si attende una nuova valutazione dopo gli scontri sull’A1. Una decisione che potrebbe avere conseguenze già sulle prossime trasferte dei giallorossi. [...]

Il 4 dicembre la Roma sarà impegnata al Dall’Ara contro il Bologna e la vendita dei biglietti per il settore ospiti risulta ancora bloccata, in attesa delle determinazioni dell’Osservatorio. Ora, dopo gli incidenti di sabato, il rischio è che venga presa di nuovo una decisione drastica: niente trasferte fino alla fine della stagione per i tifosi della Roma.

(La Repubblica)