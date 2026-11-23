Con tutti i big a disposizione e in particolare con Wesley, Koné e Soulé al top, la Roma 20ª al momento in giocherà per ipotecare l'accesso ai playoff mercoledì al Parco dei Principi. Ma una vittoria di prestigio in casa del un filotto nelle successive sfide con Sporting, Aek e Lilla potrebbe proiettare i giallorossi verso una clamorosa qualificazione diretta. L'impresa è possibile., la Roma 20ª al momento in Champions (e le sconfitte in rimonta contro Real e United bruciano ancora...)Ma una vittoria di prestigio in casa del Psg , che ha perso come prevedibile Doué (confermata la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro dopo l'uscita dal campo in lacrime sabato sera), aprirebbe uno scenario ben più ambizioso, perché

Tutto è possibile. E una partita giocata in stile Gasp potrebbe davvero mettere a dura prova la squadra di Luis Enrique, primo allenatore della Roma americana del 2011. I riflettori saranno puntati proprio su Wesley, in grado di “spostare” le partite come ha fatto sabato a Parma fornendo 3 assist e mezzo (considerato quello da cui è originato l'errore di Troilo). I numeri certificano l'esplosione dell'ex Flamengo: dopo aver chiuso la scorsa annata con un solo passaggio vincente (contro il Napoli) e 5 reti in 30 gare, in questa stagione l'esterno vanta già 6 assist in 11 incontri, a riprova della sua importanza sulla fascia, dove mercoledì potrebbe trovarsi di fronte un certo Dembélé per un duello ad alta velocità all'ultimo tackle.

Le luci della ribalta parigina illumineranno anche Koné, osservato speciale davanti al pubblico di casa. Prima della sfida di Parma il francese aveva rinunciato alla nazionale per recuperare pienamente dall'ultimo infortunio, ora va a mille e vorrebbe regalarsi una serata da protagonista mercoledì. E qualche metro più avanti l'altro grande atteso sarà Soulé, chiamato a replicare la magistrale prestazione offerta nel primo tempo all'Old Trafford contro lo United.

(Gasport)