La Hall of Fame è un posto serio: si entra rarissimamente, bussando, per invito o acclamazione popolare. Quindi è bene procedere con calma. Solo che la calma non è sostantivo facente parte del vocabolario di Donyell Malen
, che qualche requisito per la sala d'onore degli attaccanti della Roma, in questo 2026, comincia ad averlo accumulato. Lasciamo per un momento stare i numeri, perché per fare l'elenco di quelli che riguardano l'olandese servirebbe forse un giornale a parte. Se conta il peso specifico dentro una squadra che ha l'ambizione di vincere, Malen non è secondo a
Roberto Pruzzo
, Rudi Voeller, Vincenzo Montella
, Gabriel Omar Batistuta
ed Edin Dzeko
, ovvero i migliori interpreti del ruolo di attaccante in casa Roma degli ultimi 50 anni.
Benintesi: non si parla di accostamenti puramente tecnici. Ma il gioco che si può fare è un altro: Malen racchiude una caratteristica, almeno una, di tutti e cinque i bomber sopra citati. L'ordine cronologico può venire in soccorso. Pruzzo era un attaccante profondamente diverso da Malen. Per dire: il «Bomber» per eccellenza faceva del colpo di testa un'arte pura. Donyell, dei 31 gol in giallorosso, neppure uno ne ha segnato in quel modo. Il parallelo è altrove. È sul fiuto del gol: Pruzzo sapeva segnare sfruttando l'errore avversario, giocando nei centimetri del suo territorio preferito, l'area di rigore. Malen fa lo stesso. Parma è solo l'ultimo esempio, ma tanti gol dell'olandese sono arrivati giocando negli ultimi 16 metri. [...]
Avanti di qualche anno, fino a Voeller. Il tedesco volante sapeva fare tutto, era un attaccante completo come pochi. Sapeva, Rudi, inventarsi dal nulla un gol. Non arrivava alla conclusione solo con l'assistenza di un compagno, a volte lanciava se stesso in campo aperto fino al tiro in porta. Ecco: Malen sa inventare. Il primo gol di sabato, cos'altro sarebbe se non un'invenzione? Il cross di Lulli è definibile assist tanto quanto il lancio di Cassetti nel 2006 per Totti, nel gol da urlo alla Sampdoria. Ovvero: tutto è arrivato dopo, Malen ci ha pensato con il controllo d'oro e il tiro in porta.
Il prossimo, Montella. I due sono avvicinabili nel controllo di palla e nella qualità tecnica, eccelsa: entrambi avrebbero potuto fare i trequartisti in carriera, i rifinitori e non solo gli esecutori. Malen domina il passaggio di un compagno in maniera esemplare, Montella con il sinistro parlava un linguaggio calcistico comprensibile per pochi eletti. [...] Di Batigol Malen ha la potenza. E per potenza non si intende (solo) quella di tiro — quella dell'argentino era superiore —, ma si intende potenza nel resistere all'urto dei difensori, potenza nella progressione, potenza nell'allungo.
Potenza che non aveva Dzeko, l'ultimo romanista a vincere una classifica cannonieri (29 gol nel 2016-17). Cos'hanno in comune Edin e Malen? L'abilità nel giocare con i compagni. Non l'aveva Pruzzo, né Batistuta, un filo Montella. Dzeko era un professore in tal senso, basta chiedere a Salah per conferma. Ecco: Malen sa uscire dall'area, sa venire a dialogare ai 20 metri, anzi, è una scelta specifica quella di arretrare per costruire poi l'uno-due con Dybala o chi per lui. E gli altri, ben felici di farlo. Perché magari un giorno potranno dire di aver ammirato da vicino un attaccante da Hall of Fame.
(Corsera)