Solo che la calma non è sostantivo facente parte del vocabolario di Donyell Malen, che qualche requisito per la sala d'onore degli attaccanti della Roma, in questo 2026, comincia ad averlo accumulato. Lasciamo per un momento stare i numeri, perché per fare l'elenco di quelli che riguardano l'olandese servirebbe forse un giornale a parte. Se conta il peso specifico dentro una squadra che ha l'ambizione di vincere, Malen non è secondo a Roberto La Hall of Fame è un posto serio: si entra rarissimamente, bussando, per invito o acclamazione popolare. Quindi è bene procedere con calma., che qualche requisito per la sala d'onore degli attaccanti della Roma, in questo 2026, comincia ad averlo accumulato. Lasciamo per un momento stare i numeri, perché per fare l'elenco di quelli che riguardano l'olandese servirebbe forse un giornale a parte.Roberto Pruzzo , Rudi Voeller, Vincenzo Montella , Gabriel Omar Batistuta ed Edin Dzeko , ovvero i migliori interpreti del ruolo di attaccante in casa Roma degli ultimi 50 anni.

Benintesi: non si parla di accostamenti puramente tecnici. Ma il gioco che si può fare è un altro: Malen racchiude una caratteristica, almeno una, di tutti e cinque i bomber sopra citati. L'ordine cronologico può venire in soccorso. Pruzzo era un attaccante profondamente diverso da Malen. Per dire: il «Bomber» per eccellenza faceva del colpo di testa un'arte pura. Donyell, dei 31 gol in giallorosso, neppure uno ne ha segnato in quel modo. Il parallelo è altrove. È sul fiuto del gol: Pruzzo sapeva segnare sfruttando l'errore avversario, giocando nei centimetri del suo territorio preferito, l'area di rigore. Malen fa lo stesso. Parma è solo l'ultimo esempio, ma tanti gol dell'olandese sono arrivati giocando negli ultimi 16 metri. [...]

Avanti di qualche anno, fino a Voeller. Il tedesco volante sapeva fare tutto, era un attaccante completo come pochi. Sapeva, Rudi, inventarsi dal nulla un gol. Non arrivava alla conclusione solo con l'assistenza di un compagno, a volte lanciava se stesso in campo aperto fino al tiro in porta. Ecco: Malen sa inventare. Il primo gol di sabato, cos'altro sarebbe se non un'invenzione? Il cross di Lulli è definibile assist tanto quanto il lancio di Cassetti nel 2006 per Totti, nel gol da urlo alla Sampdoria. Ovvero: tutto è arrivato dopo, Malen ci ha pensato con il controllo d'oro e il tiro in porta.

Il prossimo, Montella. I due sono avvicinabili nel controllo di palla e nella qualità tecnica, eccelsa: entrambi avrebbero potuto fare i trequartisti in carriera, i rifinitori e non solo gli esecutori. Malen domina il passaggio di un compagno in maniera esemplare, Montella con il sinistro parlava un linguaggio calcistico comprensibile per pochi eletti. [...] Di Batigol Malen ha la potenza. E per potenza non si intende (solo) quella di tiro — quella dell'argentino era superiore —, ma si intende potenza nel resistere all'urto dei difensori, potenza nella progressione, potenza nell'allungo.

Potenza che non aveva Dzeko, l'ultimo romanista a vincere una classifica cannonieri (29 gol nel 2016-17). Cos'hanno in comune Edin e Malen? L'abilità nel giocare con i compagni. Non l'aveva Pruzzo, né Batistuta, un filo Montella. Dzeko era un professore in tal senso, basta chiedere a Salah per conferma. Ecco: Malen sa uscire dall'area, sa venire a dialogare ai 20 metri, anzi, è una scelta specifica quella di arretrare per costruire poi l'uno-due con Dybala o chi per lui. E gli altri, ben felici di farlo. Perché magari un giorno potranno dire di aver ammirato da vicino un attaccante da Hall of Fame.

(Corsera)