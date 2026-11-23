finora Malen ha preso parte a ben 21 dei 46 gol giallorossi, grazie alle 16 perle personali ed ai 5 assist piazzati in corsa. In media Bobby partecipa quindi al 46% delle reti romaniste, una percentuale altissima, che rende il centravanti olandese praticamente insostituibile. Considerando pure che ci sono anche altri numeri che certificano la sua unicità, tanto in Italia quanto in Europa. In giro per il Vecchio Continente, infatti, meglio di lui finora ha fatto solo la coppia d'oro del Barcellona, Lamine Yamal e Raphinha, in una squadra però che con i tre gol segnati ieri al Villarreal è salita complessivamente a quota 65 reti. Una macchina da gol, in cui svettano come partecipazioni proprio loro due: Yamal a 26 (13 gol e 13 assist) e Raphinha poco più sotto, a 22 (19+3). Tutti gli altri re del gol, invece, sono alle spalle del romanista, compreso Mbappé che è come lui a quota 21, ma che rispetto all'olandese ha giocato due partite in più. Harry Kane, ad esempio, si ferma invece a 18 (sarebbe a 20 con la coppa di Germania, che però non è stata presa in considerazione), Haaland addirittura molto più giù, a 14 (tutti gol e niente assist per il centravanti norvegese). Questo, in sostanza, dà anche il termometro della bontà del lavoro di Malen, a livello delle stelle europee. [...] Già, se si prendono infatti in considerazione le due competizioni omologhe (campionato e Champions League In media Bobby partecipa quindi al 46% delle reti romaniste, una percentuale altissima, che rende il centravanti olandese praticamente insostituibile. Considerando pure che ci sono anche altri numeri che certificano la sua unicità, tanto in Italia quanto in Europa. In giro per il Vecchio Continente, infatti,, in una squadra però che con i tre gol segnati ieri al Villarreal è salita complessivamente a quota 65 reti. Una macchina da gol, in cui svettano come partecipazioni proprio loro due: Yamal a 26 (13 gol e 13 assist) e Raphinha poco più sotto, a 22 (19+3)., compreso Mbappé che è come lui a quota 21, ma che rispetto all'olandese ha giocato due partite in più. Harry Kane, ad esempio, si ferma invece a 18 (sarebbe a 20 con la coppa di Germania, che però non è stata presa in considerazione), Haaland addirittura molto più giù, a 14 (tutti gol e niente assist per il centravanti norvegese).[...]

Ed allora Malen ora vuole sorprendere tutti anche a Parigi, appunto. Considerando anche che finora in Champions League l'olandese ha piazzato 4 gol e 2 assist in 4 partite, un bottino di grande qualità. E, anche qui, numeri importanti, visto che finora in questa competizione hanno segnato più di lui solo Douvikas (6 gol con il Como), lo stesso Haaland con 5 e Tresoldi (Bruges), anche lui con 5 centri personali. [...]

E allora spazio alla sfida di mercoledì sera, quando a guidare l'attacco giallorosso sarà ancora lui, che se la dovrà vedere da vicino con un ex giallorosso come il brasiliano Marquinhos. Con la voglia e la speranza di lasciare ancora il segno e, magari, dare l'assalto anche a chi lo precede in questa classifica delle partecipazioni ai gol, proprio Yamal e Raphinha.

(Gasport)