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PSG-Roma, voli per Parigi: posti disponibili con Ultraviaggi
Ultimissime disponibilità solo volo a 295 € e pacchetti con hotel per seguire la Roma al Parc des Princes. Mercoledì 25 novembre alle 21:00 la Roma affronta il Paris Saint-Germain al Parc des Princes....
Serie A, Juventus-Venezia 4-0: i bianconeri dilagano nella ripresa
Netto successo della Juventus nel lunch match della 12ª giornata di Serie A. All'Allianz Stadium i bianconeri superano il Venezia per 4-0, salendo così a quota 21 punti in classifica e lasciando i lag...
Instagram, Ndicka festeggia la vittoria: "Cinque gol e 3 punti in tasca. Donyell Malen, che prestazione fratello" (FOTO)
Evan Ndicka celebra sui social il successo della Roma nella trasferta contro il Parma. Il difensore giallorosso ha pubblicato un post sul proprio profilo Instagram per festeggiare la vittoria e compli...
Rinnovo a un passo per Mario Hermoso: firma fino al 2029
La Roma è vicina alla chiusura per il rinnovo di Mario Hermoso. Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano, l'accordo è ormai ai dettagli e il difensore spagnolo si prepara a firmare un nuovo contratt...