Si ferma in Senato la proposta sostenuta da Edoardo Bove per introdurre corsi gratuiti di primo soccorso nelle scuole. Il disegno di legge è stato respinto con 74 voti contrari, 4 astenuti e 47 favorevoli.

L'ex centrocampista di Roma e Fiorentina, attualmente al Watford, si era speso in prima persona per l'iniziativa dopo l'arresto cardiaco subito in campo ai tempi della squadra viola, esperienza raccontata anche nel docufilm "In un battito", ribadendo l'importanza decisiva di un intervento immediato per salvare vite. Il provvedimento non ha però ottenuto il via libera dell'aula.