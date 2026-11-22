Instagram, Ndicka festeggia la vittoria: "Cinque gol e 3 punti in tasca. Donyell Malen, che prestazione fratello" (FOTO)Social Network
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PSG-Roma, voli per Parigi: posti disponibili con Ultraviaggi
Ultimissime disponibilità solo volo a 295 € e pacchetti con hotel per seguire la Roma al Parc des Princes. Mercoledì 25 novembre alle 21:00 la Roma affronta il Paris Saint-Germain al Parc des Princes....
Serie A, Juventus-Venezia 4-0: i bianconeri dilagano nella ripresa
Netto successo della Juventus nel lunch match della 12ª giornata di Serie A. All'Allianz Stadium i bianconeri superano il Venezia per 4-0, salendo così a quota 21 punti in classifica e lasciando i lag...
Il Senato respinge la proposta di Bove sul primo soccorso nelle scuole: 74 voti contrari
Si ferma in Senato la proposta sostenuta da Edoardo Bove per introdurre corsi gratuiti di primo soccorso nelle scuole. Il disegno di legge è stato respinto con 74 voti contrari, 4 astenuti e 47 favore...
Rinnovo a un passo per Mario Hermoso: firma fino al 2029
La Roma è vicina alla chiusura per il rinnovo di Mario Hermoso. Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano, l'accordo è ormai ai dettagli e il difensore spagnolo si prepara a firmare un nuovo contratt...