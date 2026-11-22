PSG, confermata la lesione del crociato per Doué: stagione finita (COMUNICATO)Coppe europee
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PSG-Roma, voli per Parigi: posti disponibili con Ultraviaggi
Ultimissime disponibilità solo volo a 295 € e pacchetti con hotel per seguire la Roma al Parc des Princes. Mercoledì 25 novembre alle 21:00 la Roma affronta il Paris Saint-Germain al Parc des Princes....
Serie A, Juventus-Venezia 4-0: i bianconeri dilagano nella ripresa
Netto successo della Juventus nel lunch match della 12ª giornata di Serie A. All'Allianz Stadium i bianconeri superano il Venezia per 4-0, salendo così a quota 21 punti in classifica e lasciando i lag...
Instagram, Ndicka festeggia la vittoria: "Cinque gol e 3 punti in tasca. Donyell Malen, che prestazione fratello" (FOTO)
Evan Ndicka celebra sui social il successo della Roma nella trasferta contro il Parma. Il difensore giallorosso ha pubblicato un post sul proprio profilo Instagram per festeggiare la vittoria e compli...
Il Senato respinge la proposta di Bove sul primo soccorso nelle scuole: 74 voti contrari
Si ferma in Senato la proposta sostenuta da Edoardo Bove per introdurre corsi gratuiti di primo soccorso nelle scuole. Il disegno di legge è stato respinto con 74 voti contrari, 4 astenuti e 47 favore...