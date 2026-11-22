Ernest Muçi del Trabzonspor è nel mirino di Roma e Lazio. Secondo quanto riferito dall'esperto di mercato Ekrem Konur, i giallorossi, in particolare, stanno monitorando con attenzione il nazionale albanese di 25 anni e continuano a valutare la sua situazione.

Il profilo di Ernest Muçi è ritenuto particolarmente adatto al 3-4-2-1 di Gian Piero Gasperini, sistema di gioco in cui la Roma è alla ricerca di un trequartista capace di aumentare la profondità della rosa e la concorrenza nel reparto offensivo.