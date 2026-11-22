Serie A Women, Como-Roma 0-1 (30' Thogersen): segui in tempo reale. Vantaggio di Thogersen rapida a concludere in areaRoma Femminile
A disp.: Ruma, Monguzzi, Saga, Nischler, Hubaut, Chidiac, Berisha, Nesbeth, Moretti, Mas I Serra, Bianchi, Borbye.
A disp.: Lukasova, Soggiu, Doms, Jahnukainen, Pilgrim, Oliviero, Corelli, Pandini, Babajide, Vergani, Piekarska.
All. Gianpiero Piovani
APPENA ARRIVATO
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Ultimissime disponibilità solo volo a 295 € e pacchetti con hotel per seguire la Roma al Parc des Princes. Mercoledì 25 novembre alle 21:00 la Roma affronta il Paris Saint-Germain al Parc des Princes....
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