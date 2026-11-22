Calciomercato Roma, interesse per Ernest Muçi del Trabzonspor: sfida alla Lazio per il trequartista

nov 22, 12:34

Ernest Muçi del Trabzonspor è nel mirino di Roma e Lazio. Secondo quanto riferito dall'esperto di mercato Ekrem Konur, i giallorossi, in particolare, stanno monitorando con attenzione il nazionale alb...