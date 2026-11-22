Artem spinge per tornare nella Liga già da gennaio. L'attaccante ucraino ha aperto al Valencia e dato il via libera al proprio entourage per facilitare l'operazione, ma l'affare resta legato all'intesa tra le società coinvolte. Dovbyk spinge per tornare nella Liga già da gennaio. L'attaccante ucraino ha aperto ale dato il via libera al proprio entourage per facilitare l'operazione, ma l'affare resta legato all'intesa tra le società coinvolte.

Secondo quanto riportato sul sito spagnolo tramite ambienti vicini alla Roma, il centravanti ha accolto positivamente l'interesse del club spagnolo e gradisce il rientro in Spagna a partire dal 1° gennaio. La formula ipotizzata è quella di un prestito con diritto di riscatto non obbligatorio a giugno 2027, evitando così al Valencia un esborso forzato a fine stagione.

35 milioni di euro più bonus dopo l'esplosione di Bologna per rilanciarlo. In rossoblù però lo spazio si è ridotto ulteriormente dopo l'addio di Domenico Tedesco a metà settembre e l'arrivo di Raffaele Palladino: appena 21 minuti complessivi nelle ultime 6 gare con annessa astinenza da gol fermo ad una sola rete contro il Sassuolo ad inizio settembre. La Roma, che aveva investitopiù bonus dopo l'esplosione di Dovbyk al Girona nel 2024/25, lo aveva girato in prestito estivo alper rilanciarlo. In rossoblù però lo spazio si è ridotto ulteriormente dopo l'addio di Domenico Tedesco a metà settembre e l'arrivo di: appena 21 minuti complessivi nelle ultime 6 gare con annessa astinenza da gol fermo ad una sola rete contro il Sassuolo ad inizio settembre.

Dalla sponda giallorossa filtra la possibilità di valutare una proposta del Valencia qualora si interrompesse il prestito in Emilia. Sulla base dei numeri legati all'accordo estivo — inserito nell'operazione che ha portato Santiago Castro a Roma per 35 milioni e con un loan fee fissato a 3 milioni per Dovbyk — il riferimento economico per il Valencia sarebbe di circa 1,5 milioni per il prestito più il 50% dell'ingaggio annuo del giocatore, stimato intorno ai 5 milioni.

(Cadena SER)